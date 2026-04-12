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रेलवे की बड़ी सौगात: जोधपुर से आसनसोल और हरिद्वार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानें शेड्यूल और स्टॉपेज

​जोधपुर : उत्तर पश्चिम रेलवे ने ग्रीष्मकालीन छुट्टियों (Summer Vacations) के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दो नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. रेलवे प्रशासन के इस कदम से न केवल जोधपुर बल्कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी. जोधपुर से पश्चिम बंगाल के आसनसोल और उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए इन ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है. ​इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से गर्मी की छुट्टियों में कंफर्म टिकट की मारामारी कम होगी और यात्रियों का सफर सुगम बनेगा. यात्री अपनी टिकटों की बुकिंग रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या काउंटर से करा सकते हैं.

​जोधपुर-आसनसोल साप्ताहिक स्पेशल : ​मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, गाड़ी संख्या 04819, जोधपुर–आसनसोल साप्ताहिक स्पेशल 14 अप्रैल से 28 मई तक संचालित होगी. यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को जोधपुर से शाम 17:00 बजे रवाना होकर गुरुवार सुबह 4:55 बजे आसनसोल पहुंचेगी. ​वापसी में, गाड़ी संख्या 04820, आसनसोल–जोधपुर स्पेशल 16 अप्रैल से 30 मई तक चलेगी. यह प्रत्येक गुरुवार को आसनसोल से सुबह 07:55 बजे निकलकर शुक्रवार शाम 18:45 बजे जोधपुर पहुंचेगी. इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा हेतु 1 द्वितीय एसी, 3 तृतीय एसी, 10 शयनयान, 4 साधारण श्रेणी एवं 2 गार्ड डिब्बे लगाए जाएंगे.

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​प्रमुख ठहराव: यह ट्रेन गोटन, मेडता रोड, डेगाना, मकराना, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, आगरा, इटावा, गोविंदपुरी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, झाझा बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, फतुहा जं., बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, किऊल, जमुई, झाझा, जसीडीह, मधुपुर और चितरंजन जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी.