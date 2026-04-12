ETV Bharat / state

रेलवे की बड़ी सौगात: जोधपुर से आसनसोल और हरिद्वार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानें शेड्यूल और स्टॉपेज

​रेलवे ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं, जिससे राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

रेलवे का समर गिफ्ट
रेलवे का समर गिफ्ट (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 12, 2026 at 11:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

​जोधपुर : उत्तर पश्चिम रेलवे ने ग्रीष्मकालीन छुट्टियों (Summer Vacations) के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दो नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. रेलवे प्रशासन के इस कदम से न केवल जोधपुर बल्कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी. जोधपुर से पश्चिम बंगाल के आसनसोल और उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए इन ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है. ​इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से गर्मी की छुट्टियों में कंफर्म टिकट की मारामारी कम होगी और यात्रियों का सफर सुगम बनेगा. यात्री अपनी टिकटों की बुकिंग रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या काउंटर से करा सकते हैं.

​जोधपुर-आसनसोल साप्ताहिक स्पेशल : ​मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, गाड़ी संख्या 04819, जोधपुर–आसनसोल साप्ताहिक स्पेशल 14 अप्रैल से 28 मई तक संचालित होगी. यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को जोधपुर से शाम 17:00 बजे रवाना होकर गुरुवार सुबह 4:55 बजे आसनसोल पहुंचेगी. ​वापसी में, गाड़ी संख्या 04820, आसनसोल–जोधपुर स्पेशल 16 अप्रैल से 30 मई तक चलेगी. यह प्रत्येक गुरुवार को आसनसोल से सुबह 07:55 बजे निकलकर शुक्रवार शाम 18:45 बजे जोधपुर पहुंचेगी. इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा हेतु 1 द्वितीय एसी, 3 तृतीय एसी, 10 शयनयान, 4 साधारण श्रेणी एवं 2 गार्ड डिब्बे लगाए जाएंगे.

इसे भी पढ़ें: रेलवे का बड़ा ऐलान: हैदराबाद-श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन अब चलेगी रेगुलर, नया नंबर जारी

​प्रमुख ठहराव: यह ट्रेन गोटन, मेडता रोड, डेगाना, मकराना, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, आगरा, इटावा, गोविंदपुरी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, झाझा बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, फतुहा जं., बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, किऊल, जमुई, झाझा, जसीडीह, मधुपुर और चितरंजन जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी.

​भावनगर-हरिद्वार-भावनगर स्पेशल: ​हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने भावनगर से हरिद्वार के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है. जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि ट्रेन संख्या 09271, भावनगर–हरिद्वार स्पेशल 12 अप्रैल से 31 मई तक चलेगी. यह प्रत्येक रविवार को भावनगर से सुबह 04:25 बजे रवाना होकर शाम 06:45 बजे जोधपुर पहुंचेगी और अगले दिन सोमवार दोपहर 03:00 बजे हरिद्वार पहुंचेगी. ​वापसी में, ट्रेन संख्या 09272 प्रत्येक सोमवार शाम 04:25 बजे हरिद्वार से प्रस्थान करेगी और मंगलवार सुबह 10:40 बजे जोधपुर होते हुए बुधवार सुबह भावनगर पहुंचेगी.

इन स्टेशनों पर रहेगा ठहराव: जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में सिहोर, धोला, बोटाद, सुरेंद्रनगर गेट, विरमगाम,आम्बली रोड,गांधीनगर कैपिटल, महेसाना, पालनपुर, आबू रोड,पिंडवाड़ा,फालना,मारवाड़ जंक्शन,पाली मारवाड़,लूनी,जोधपुर,गोटन,मेड़ता रोड,डेगाना,छोटी खाटू, डीडवाना, लाडनूं, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर, सिवानी, हिसार, भिवानी, कलानौर कलां,रोहतक, पानीपत, अंबाला कैंट,सहारनपुर एवं रुड़की स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

इसे भी पढ़ें :खुशखबरी : कोटा से एक और समर स्पेशल ट्रेन चलेगी, सोगरिया से धनबाद के बीच लगाएगी चक्कर

TAGGED:

JODHPUR SPECIAL TRAIN
JODHPUR TO HARIDWAR SPECIAL
INDIAN RAILWAYS
ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनें
SUMMER SPECIAL TRAINS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.