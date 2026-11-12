डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले छठ की भक्ति में रंग जाएंगे यात्री, रेलवे ने किया तगड़ा इंतजाम
13 नवंबर से शुरू होने जा रहा छठ महापर्व, रेलवे चलाने जा रहा स्पेशल ट्रेन, यात्रियों के लिए स्टेशनों पर किया खास इंतजाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 1:50 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 1:57 PM IST
इंदौर: बिहार और उत्तर भारतीयों में छठ महापर्व सबसे बड़े पर्वों में माना जाता है. लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम कर रही है. पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर छठ पर्व का पूरा माहौल बनाने के लिए धार्मिक गीतों का आयोजन किया जा रहा है.
दरअसल, छठ पूजा को लेकर रतलाम रेल मंडल द्वारा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. इंदौर रेलवे जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि "रतलाम मंडल द्वारा छठ पर यात्रियों को सुविधा देने के लिए 20 से अधिक जोड़ी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. जिसमें सामान्य कोच वाली पूरी ट्रेन भी चलाई जा रही है. इसके साथ ही यात्रियों को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही रेलवे छठ का पूरा माहौल बनाने जा रहा है. लिहाजा रेलवे स्टेशनों पर छठ पूजा तक छठी मैया के विशेष धार्मिक गीत प्रसारित किए जा रहे हैं.
रेलवे स्टेशन पर बजेंगे भक्ति गाने
इन गीतों के माध्यम से यात्रियों को छठ महापर्व की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही छठ पर्व की पूरी वाइब लेते हुए यात्री अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे. वहीं रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और भीड़ नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए लगातार व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है. वहीं त्योहार के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे पुलिस और रेलवे प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. सामान्य कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से ट्रेन में चढ़ाने के लिए स्टेशन के प्रवेश द्वार से ही कतारें लगवाई जा रही हैं, ताकि प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.
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ऐसा रहेगा छठ पूजा का शेड्यूल
13 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत होगी. जिसमें महापर्व के पहले दिन नहाए खाए
छठ पूजा 2026 का 4 दिवसीय पूरा शेड्यूल इस प्रकार है
13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)- नहाय-खाय छठ महापर्व पर व्रत स्नान की शुरुआत होगी, इस दौरान श्रद्धालु कद्दू घाट और चने की दाल ग्रहण करते हैं.
14 नवंबर को खरना लोहंडा होगा. इस दिन श्रद्धालु पूरे दिन उपवास करते हैं. शाम को उनके खीर रोटी का प्रसाद बनाकर पूजा करते हैं. इसी के साथ 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है.
15 नवंबर रविवार को संध्या सूर्य को अर्ध दिया जाएगा. इस दिन नदी का नाम या छठ घाट पर श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्ध दिया जाएगा.
16 नवंबर को उषा अर्घ्य और पारण होगा.
अगले दिन सुबह ऊगते हुए सूर्य को अर्ध्य दिया जाएगा. इसके बाद सूर्य देवता से प्रार्थना के बाद श्रद्धालु अपना व्रत खोलते हैं.
छिंदवाड़ा में छठ को लेकर एकता मंच की बैठक
वहीं छठ महापर्व की बात करें तो छिंदवाड़ा उत्तर भारतीय एकता मंच की बैठक आयोजित की गई. बैठक में 15 नवंबर को छोटा तालाब में आयोजित होने वाले छठ महापर्व की तैयारियों व व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई. बैठक में छठ पूजा को श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न कराने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श किया गया. इसमें घाट की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पूजन स्थल की तैयारी, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा हुई.
नगर निगम कमिश्नर से भी की मुलाकात
उत्तर भारतीय एकता मंच के अध्यक्ष अजय सिन्हा ने बताया कि "बैठक में सभी सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है. मंच के प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त सीपी राय से भी मुलाकात कर आयोजन स्थल पर बेहतर व्यवस्था बनाने का आग्रह किया. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर से होगी. 15 नवंबर को सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य की आराधना करके परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की खुशहाली की कामना की जाएगी.
छठ महापर्व का अंतिम दिन 16 नवंबर को होगा. इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्ध्य अर्पित करेंगे. 4 सालों से छिंदवाड़ा के छोटा तालाब में छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है जो अब बड़ा रूप ले चुका है."