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डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले छठ की भक्ति में रंग जाएंगे यात्री, रेलवे ने किया तगड़ा इंतजाम

छठ पर रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन ( Getty Image )

इंदौर: बिहार और उत्तर भारतीयों में छठ महापर्व सबसे बड़े पर्वों में माना जाता है. लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम कर रही है. पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर छठ पर्व का पूरा माहौल बनाने के लिए धार्मिक गीतों का आयोजन किया जा रहा है.