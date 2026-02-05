ETV Bharat / state

ओवर चार्जिंग व घटिया सामग्री से निपटने के लिए रेलवे का "सेवा संकल्प", हेल्पलाइन पर शिकायत व वर्दी में रहेंगे वेंडर्स

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि ट्रेनों व प्लेटफार्म पर अवैध वेंडर्स पर लगाम लगाने के लिए लंबे समय से अभियान चला रहे है. कई बार अवैध वेंडर पकड़े भी गए हैं. जिन पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की है. अवैध वेंडर्स घटिया सामग्री का बेचान भी कर देते हैं और ओवर चार्ज भी वसूल लेते हैं. इनके चलते जो वैध वेंडर्स हैं, उन पर आरोप लग जाते हैं. वहीं वैध वेंडर्स भी ओवर चार्ज वसूलते है.

कोटा : कोटा रेल मंडल के सभी स्टेशन और गुजरने वाली ट्रेनों में वेंडर्स अब वर्दी में नजर आएंगे. उनके लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है. साथ ही आई कार्ड भी उन्हें पहनना होगा. इसके अलावा "सेवा संकल्प" अभियान भी रेलवे शुरू कर रहा है. इसका सीधा फायदा रेल यात्रियों को होगा. यह ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि अवैध वेंडर्स पर लगाम लगाई जा सके. इसके लिए एक शिकायत नंबर जारी किया जाएगा. जिसके जरिए गुप्त रूप से यात्री शिकायत कर सकेंगे. इसमें ओवर चार्जिंग और घटिया खान-पान सामग्री की शिकायत भी इस पर की जा सकेगी.

सौरभ जैन का कहना है कि जल्द ही कोटा रेल मंडल में शिकायत का एक नंबर जारी कर देंगे. इस जारी किए गए नंबर पर ओवरचार्जिंग और अन्य कई शिकायत की जा सकती है. इसके अलावा सोशल मीडिया और अन्य तरीके से भी शिकायत की जा सकती है, ताकि अवैध वेंडर से निपटा जा सकेगा. अवैध वेंडर्स एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं. यह सब सेवा संकल्प अभियान के तहत शुरू कर रहे हैं. हेल्पलाइन नम्बर को 15 फरवरी से लागू करने की योजना है. रेलवे अवैध वेंडर्स पर लगाम लगाएगा. शिकायत करने वाले का नाम और जानकारी गुप्त रखी जाएगी. अवैध वेंडर्स की जानकारी मिलने पर रेलवे की टीम तत्काल पहुंचेगी और ऐसे वेंडर्स पर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

वर्दी में रहेंगे वेंडर्स (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

पहचान पत्र नहीं, तो वेंडिंग नहीं : सीनियर डीसीएम सौरभ जैन के अनुसार रेल यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा व स्वच्छता का उद्देश्य सेवा संकल्प अभियान में है. यह अभियान ट्रेन प्लेटफार्म व अन्य रेलवे परिसरों में चलेगा. इसमें भीख मांगने वालों पर भी रोक लगाई जाएगी. रेलवे स्टेशन व ट्रेन में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के अधिकृत पहचान पत्र व वैध अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति रेलवे परिसर में वेंडिंग नहीं कर सकेगा. “पहचान पत्र नहीं, तो वेंडिंग नहीं” का नियम बनाया गया है. वेंडर सफेद शर्ट, ग्रे पैंट व गले में पहचान पत्र के साथ ही नजर आएंगे. जिससे यात्रियों को वैध और अवैध वेंडरों का पता आसानी से चल जाएं. वेंडरों की एकरूप वर्दी व पहचान पत्र से यात्रियों को फायदा रहता है कि वैध वेंडरों से खरीदारी का भरोसा मिलता है, शिकायतों में कमी आती है. वेंडर की पहचान भी हो जाती है.

अवैध वेंडर्स का डिजिटल डेटाबेस भी : अवैध वेंडरों की सूचना पर रेलवे के वाणिज्य विभाग, रेलवे सुरक्षा बल व जीआरपी पुलिस संयुक्त होकर एक्शन लेगी. नियमित व आकस्मिक जांच अभियान चलेंगे. इस जांच के दौरान ट्रेन व स्टेशनों पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस अभियान के तहत स्टेशनों पर होने वाली कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा. इसके अलावा डिजिटल डेटाबेस भी तैयार होगा, ताकि जिसमें पकड़े गए अवैध वेंडर्स की जानकारी होगी. जिसके जरिए अवैध वेंडिंग करने वाले लोगों पर नजर भी रखी जा सकेगी. इसमें यह भी देखा जाएगा कि अवैध वेंडर की किसी रेलवे कार्मिक के साथ मिलीभगत है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा.