होली स्पेशल ट्रेन, रेल यात्रियों की सुविधा, देखिए लिस्ट

होली पर ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दुर्ग से रायगढ़ के बीच स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चला रहा है.

होली स्पेशल ट्रेन (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 28, 2026 at 1:12 PM IST

रायपुर: 4 मार्च को होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. पर्व या त्योहार के दौरान ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में होली पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है.

मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा

रायपुर रेल मंडल के सीनियर PRI शिव प्रसाद ने बताया कि होली या फिर किसी भी पर्व के दौरान ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है. ऐसे में रेल यात्रियों को अपने गंतव्य तक आने-जाने में काफी दिक्कतें होती है. जिसे देखते हुए दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के लिए 4 फेरे में होली मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. यह ट्रेन 2, 3, 5, और 6 मार्च 2026 तक के लिए है.

होली पर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा (ETV Bharat Chhattisgarh)

गाड़ी संख्या 08834/08833 दुर्ग - रायगढ़ - दुर्ग के मध्य 4 फेरे के लिए होली मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है-शिव प्रसाद,सीनियर PRI,रायपुर रेल मंडल

गाड़ी संख्या 08834 दुर्ग रायगढ़ मेमू पैसेंजर गाड़ी का टाइमटेबल

दुर्ग से 10:30 बजे रवाना

10:36 बजे भिलाई नगर

10.43 बजे भिलाई पावर हाउस

10:50 बजे भिलाई

10.56 बजे देवबलोदा चरोदा

11:09 बजे कुम्हारी

11:17 बजे सरोना

11.24 बजे सरस्वती नगर

11.35 बजे रायपुर

11:45 बजे डब्ल्यूआरएस

11:52 बजे उरकुरा

12:00 बजे मांडर

12:11 बजे सिलियारी

12.21 बजे बैकुंठ

12:28 बजे तिल्दा नेवरा

12.39 बजे हथबंद

12:52 बजे भाटापारा

13.05 बजे निपानिया

13.15 बजे दागोरी

13.23 बजे बिल्हा

14.31 बजे चकरभाटा

14.37 बजे दाधापारा

15.10 बजे बिलासपुर

15.28 बजे गतौरा

15:40 बजे जयरामनगर

15.53 बजे अकलतरा

16:10 बजे जांजगीर नैला

16:30 बजे चांपा

16:50 सारागांव देवरी

17:03 बजे बुढार

17.18 बजे सक्ती

17:30 जारडीह

17.40 बजे खरसिया

17.58 बजे रॉबर्टसन

18: 13 बजे भूपदेवपुर

18.23 बजे किरोड़ीमल नगर

18:50 बजे रायगढ़ पहुंचेगी

दुर्ग रायगढ़ मेमू पैसेंजर गाड़ी का टाइमटेबल (ETV Bharat Chhattisgarh)
