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ग्वालियर बरौनी के बीच 2 समर स्पेशल ट्रेन, यात्री सीधे पहुंचेंगे रामलला और काशी विश्वनाथ

गर्मियों में ग्वालियर से उत्तर प्रदेश के बरौनी रेलवे स्टेशन के बीच 2 नई समर स्पेशल ट्रेन. 19 मई से 15 जुलाई तक चलेंगी ट्रेन.

GWALIOR BARAUNI SPECIAL TRAIN
ग्वालियर बरौनी के बीच 2 समर स्पेशल ट्रेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 3:33 PM IST

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ग्वालियर: गर्मियों के मौसम में रेल यात्रियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए भारतीय रेल विभाग ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उत्तर प्रदेश के बरौनी रेलवे स्टेशन के बीच 2 नई समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, झांसी रेल मंडल के अंतर्गत इस ट्रेन का संचालन लगभग 2 महीने होगा.

गर्मियों में भीड़ देखते हुए 2 नई ट्रेन शुरू करेगा रेलवे

गर्मियों में ग्वालियर और बरौनी रूट पर रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवा की शुरुआत की है. जल्द ही ग्वालियर और बरौनी रेलवे स्टेशन के बीच 2 समर स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही हैं. झांसी रेलमंडल के अंतर्गत आगामी 19 मई से 15 जुलाई तक इनका संचालन किया जाएगा. ये ट्रेन हफ्ते में 2 दिन ग्वालियर से और 2 दिन बरौनी स्टेशन से चलेंगी.

GWALIOR BARAUNI SUMMER SPECIAL
19 मई से 15 जुलाई तक चलेंगी ट्रेन (ETV Bharat)

19 मई से 15 जुलाई तक होगा संचालन

झांसी रेलमंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया, "19 मई से 14 जुलाई 2026 तक गाड़ी संख्या 04137 का संचालन ग्वालियर से बरौनी के लिए किया जाएगा जो हर मंगलवार और शनिवार को चलेगी. वहीं गाड़ी संख्या 04138 अगामी 20 मई से 15 जुलाई 2026 तक बरौनी रेलवे स्टेशन से ग्वालियर के लिए चलेगी. इस ट्रेन का संचालन भी हफ्ते में 2 दिन बुधवार और रविवार को होगा."

दोनों ट्रेन लगाएंगी 17-17 फेरे

ये दोनों ही समर स्पेशल ट्रेन, तय समय अवधि में 17-17 फेरे लगायेंगी. ग्वालियर से चलकर बरौनी जाने वाली ट्रेन 04137 मंगलवार और शनिवार को दोपहर 2:15 पर ग्वालियर से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12:15 बजे बरौनी जंक्शन पहुंचेगी. इसी तरह वापसी में ट्रेन संख्या 04138 बरौनी से बुधवार और रविवार दोपहर 1:45 बजे पर रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12:20 बजे ग्वालियर पहुंचेगी.

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रामलला और काशी विश्वनाथ के लिए सीधी ट्रेन (ETV Bharat)

रामलला और काशी विश्वनाथ के लिए सीधी ट्रेन

इन दोनों ही ट्रेन से रेल यात्रियों को खासी सुविधा होने वाली है क्योंकि यात्रियों के लिए ट्रेन का शनिश्चरा, मालनपुर, गोहद होते हुए भिंड, इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन, ज्ञानपुर रोड, वाराणसी कैंट, औंडीहार, गाजीपुर, बलिया, रेवती, सूर्यामनपुर, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर और शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर भी हाल्ट रहेगा. यात्री इन रेलवे स्टेशन के बीच भी यात्रा कर सकेंगे.

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