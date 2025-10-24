ETV Bharat / state

छठ पूजा के लिए रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनें, यात्री बोले–इस बार व्यवस्था बेहतर

छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने ग्यारह स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है.

छठ पूजा को लेकर रेलवे स्टेशन पर भीड़
छठ पूजा को लेकर रेलवे स्टेशन पर भीड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 24, 2025 at 7:12 PM IST

नई दिल्ली: छठ महापर्व को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर शुक्रवार को यात्रियों की भारी भीड़ रही. हर कोई अपने परिवार और गांव में छठ मैया की आराधना करने को उत्साहित है. 25 अक्टूबर से नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है, ऐसे में एक दिन पहले यानी 24 अक्टूबर को दिल्ली से बिहार, झारखंड व पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों का सैलाब रेलवे स्टेशनों पर नजर आया. बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 11 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की गई, जिनमें तीन अनरिजर्व्ड ट्रेनें भी शामिल हैं. इससे बिना आरक्षण वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली. इसके अलावा 30 रूटिंग ट्रेनों को भी विशेष रूप से चलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो.

जनरल क्लास के यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि त्योहार के मद्देनजर स्टेशनों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतज़ाम किए गए हैं. प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गई है, अनाउंसमेंट सिस्टम को सशक्त किया गया है. टिकट खिड़कियों पर यात्रियों को गाइड करने के लिए स्वयंसेवक भी लगाए गए हैं.

बिहार की ओर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर बढ़ी भीड़ (ETV Bharat)

भीड़ के बीच यात्रियों ने रेलवे की व्यवस्था पर राहत जताई. बिहार के सिवान जिले की रहने वाली कविता ने बताया कि उन्होंने पहले दिल्ली में ही छठ मनाने का प्लान बनाया था, लेकिन परिवार के आग्रह पर अब घर जाने का निर्णय लिया. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ तो है, लेकिन इस बार जनरल क्लास के यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है. मैं परिवार के तीन लोगों के साथ जनरल टिकट लेकर सिवान जा रही हूं. रानी देवी जो अपने बेटे के साथ दरभंगा जा रही हैं. उन्होंने बताया कि पहले से टिकट नहीं मिल सका, लेकिन रेलवे ने जनरल क्लास यात्रियों के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं. उससे सफर थोड़ा आसान हो गया है. स्टेशन पर कुछ बदलाव किए गए हैं. जैसे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग और अलग कतारें बनाई गई हैं. उम्मीद है कि हम छठ मैया की पूजा अपने घर पर शांति से कर पाएंगे.

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़
रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ (ETV Bharat)

छठ पर्व का अलग ही खुशी

दिल्ली में नौकरी करने वाले सुधीर राय ने बताया कि वे चार लोगों के साथ पटना जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की टिकट ली है. आरक्षित सीट नहीं है, इसलिए जनरल कोच में सफर करना होगा. भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन रेलवे की व्यवस्था बेहतर लगी. कर्मचारी यात्रियों की मदद कर रहे हैं. रानी कुमारी दिल्ली में नौकरी करती हैं, उन्होंने कहा कि वह भी बिना आरक्षण के जनरल टिकट से सफर कर रही हैं. छठ पर्व का अलग ही आकर्षण है. भीड़ के बावजूद मन में घर पहुंचने की खुशी है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बीड़
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बीड़ (ETV Bharat)

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक छठ पर्व तक विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा. रोजाना लाखों यात्री बिहार व झारखंड के विभिन्न हिस्सों के लिए रवाना हो रहे हैं. भीड़ के बावजूद स्टेशन पर यात्रियों की खुशी व उत्साह से यह साफ है कि छठ मैया के प्रति आस्था हर कठिनाई को आसान बना देती है.

