ETV Bharat / state

जमुई रेल हादसे में बड़ी कार्रवाई, रेलवे ने आसनसोल DRM को हटाया

जमुई: बिहार के जमुई में जसीडीह-झाझा रेलखंड पर हुए हादसे में रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है. आसनसोल रेल मंडल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव को उनके पद से हटा दिया गया है. वे मात्र पांच महीने पहले अगस्त 2025 में इस पद पर नियुक्त हुई थी. माना जा रहा है कि यह कार्रवाई हादसे की जवाबदेही के तौर पर की गई है.

जमुई रेल हादसा, आसनसोल DRM पर गिरी गाज : विनीता श्रीवास्तव की जगह सुधीर कुमार शर्मा को आसनसोल मंडल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. नए डीआरएम ने पदभार संभालते ही घटनास्थल का मुआयना किया और बहाली कार्यों की समीक्षा की.

सीमेंट से लदी थी मालगाड़ी (ETV Bharat)

नदी में गिरे थे मालगाड़ी के कई डिब्बे : हादसे के कारण अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया था. हावड़ा-दिल्ली मुख्य मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और दर्जनों यात्री ट्रेनों को डायवर्ट या कैंसल करना पड़ा. यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि रेलवे संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचा. राहत कार्य युद्धस्तर पर चलाया गया और कुछ दिनों बाद परिचालन बहाल हुआ.

कब हुआ था हादसा: जमुई में 27 दिसंबर 2025 की देर रात जसीडीह-झाझा रेलखंड पर हादसा हुआ था. सीमेंट से लदी मालगाड़ी टेलवा बाजार हॉल्ट के पास बरुआ नदी पर बने पुल संख्या 676 पर पटरी से उतर गई थी. इस दुर्घटना में मालगाड़ी की लगभग 19 बोगियां बेपटरी हो गईं, जिनमें से कई बोगियां पुल से नीचे नदी में जा गिर गई थी.