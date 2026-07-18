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रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर: डिप्लोमा धारकों के लिए बंपर वेकैंसी, 4,098 पदों पर भर्ती को मंजूरी

रेलवे में जेई बनने का सपना होगा सच, केंद्रीय रोजगार अधिसूचना को मिली बोर्ड से मंजूरी

रेलवे में जेई बनने का सपना होगा सच
रेलवे में जेई बनने का सपना होगा सच (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 8:21 AM IST

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गोरखपुर: बहुत साल से रेलवे में बतौर जेई के पद पर नियुक्ति की आस लगाए बैठे डिप्लोमा होल्डर के लिए रेलवे बड़ी सौगात लेकर आ रहा है. करीब 4 हजार से अधिक पदों को रेलवे की ओर से भरा जाएगा. जल्द बंपर वेकैंसी का विज्ञापन जारी होगा.

रेलवे में डिप्लोमा धारकों के लिए बंपर सौगात (Video Credit: ETV Bharat)

रेलवे बोर्ड से मंजूरी: नियुक्ति के लिए फीडबैक और आरक्षण के मुताबिक, जोन में पदों की आवश्यकता की गणना रिपोर्ट बोर्ड के पास भेजा जाएगा. इसके बाद विज्ञापन जारी होगा. केंद्रीय रोजगार अधिसूचना जारी करने की बोर्ड ने मंजूरी दी है. यह सभी पद पर लेवल सिक्स के हैं. रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद 35 विभिन्न श्रेणियों में इसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है.

रेलवे बोर्ड के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर शत्रुघ्न बोहरा ने चिट्ठी लिखकर सभी जोन और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है. उन्होंने निर्देशित किया है कि ऑनलाइन आईडेंटिटी एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम या तो एआर एमएस पोर्टल पर स्वीकृत रिक्तियों के अनुरूप अंतिम इंडेंट यानी की मांग पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर अपलोड करना सुनिश्चित करें.- पंकज जायसवाल, अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर

किन-किन विभाग में वेकैंसी?: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम और स्टोर विभाग में जूनियर इंजीनियर के 4098 पदों पर भर्ती होगी. सबसे अधिक 845 पद जूनियर इंजीनियर के लिए स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा कैरिज एंड वैगन, मैकेनिकल वर्कशॉप, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, सिग्नल सिविल डिजाइन एवं ड्राइंग और इलेक्ट्रिकल तथा केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के पद भी शामिल हैं.

किस विभाग में कितने पद?: इलेक्ट्रिकल में डिजाइन ड्राविंग एंड इस्टीमेशन 41, ईएमयू 44, जनरल सर्विसेज 111, इलेक्ट्रिकल 38, टीआइडी 180, टीआरएस 163, वर्कशाप 33 और डिजाइन - इलेक्ट्रिकल 4, इंजीनियरिंग में ब्रिज 44, सिविल डिजाइन ड्राविंग एंड इस्टीमेशन 190, पी वे 845, सिविल ड्राविंग एंड इस्टीमेशन 9, ववर्श 7, डिजाइन सिविल 8, रिसर्च सिविल 13, सिविल एसटीए 8. ट्रैक मशीन 60 और वर्क्स 470, मैकेनिकल में कैरिज एंड वैगन 450, कैमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट 35, डिजाइन, ड्राविंग एंड इस्टीमेशन 28, डीजल इलेक्ट्रिकल 40, डीजल मैकेनिकल 45, मैकेनिकल 130, मैकेनिकल डिजाइन ड्राविंग एंड
इस्टीमेशन 8, मैकेनिकल वर्कशाप 436, मिल राइट 29, डिजाइन एमपी 6 और डिजाइन सीएंडडब्लू 6,सिग्नल एंड टेलीकाम डिजाइन ड्राविंग एंड इस्टीमेशन 10, सिग्नल 197, टेलीकम्यूनिकेशन 79, वर्कशाप 12 और डिजाइन एसएंडटी 5, स्टोर्स में डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट के 314 पद हैं.

रेलवे बोर्ड स्तर पर 17 से 20 जुलाई तक और 21 जुलाई से नोडल स्तर पर इंडेंट भरे जाएंगे. इंडेंट तैयार करते समय एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सहित सभी आरक्षण नियमों और बैकलॉग नियुक्तियों का अनिवार्य रूप से ध्यान रखना होगा.- पंकज जायसवाल, अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर

भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए समान मेडिकल स्टैंडर्ड, शैक्षणिक योग्यता और दिव्यांग पात्रता वाले पदों को एक साथ जोड़कर केंद्रीय रोजगार अधिसूचना जारी किया जायेगा. चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम विभाग और श्रेणी का आवंटन संबंधित क्षेत्रीय रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट में उपलब्ध रिक्तियों और आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक किया जाएगा.

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