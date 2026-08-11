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तिरंगा लेकर फिर पहाड़ों की ओर निकली सीकर की बेटी, पूनम कंवर का अगला लक्ष्य 18,510 फीट ऊंचा एल्ब्रुस

पूनम कंवर इससे पहले अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियों को फतह कर चुकी हैं.

रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPSF) में तैनात एलसीटी पूनम कंवर
रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPSF) में तैनात एलसीटी पूनम कंवर (सोर्स - पूनम कंवर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 10:26 AM IST

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सीकर : जिले के नीमकाथाना क्षेत्र के झाड़ली गांव की बेटी और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPSF) में तैनात एलसीटी पूनम कंवर यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने के लिए रवाना हुई हैं. विश्व के दो सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने के बाद पूनम अब यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतह करने के अभियान पर निकली हैं. उन्हें भारतीय तिरंगे और RPF ध्वज के साथ शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देकर अभियान के लिए रवाना किया गया.

पूनम कंवर माउंट एल्ब्रुस की करीब 18,510 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने के लक्ष्य के साथ अभियान पर रवाना हुई हैं. पूनम कंवर ने बताया कि उनका यह अभियान सिर्फ पर्वतारोहण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और युवाओं को साहसिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का संदेश देने के लिए है. पूनम का सपना दुनिया के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को फतह करना है. उनका सबसे बड़ा लक्ष्य विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना है.

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पहले किलिमंजारो और कोजियोस्को फतह कर चुकीं : पूनम कंवर इससे पहले अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियों को फतह कर चुकी हैं. वर्ष 2024 में उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई करीब 19,341 फीट है, पर तिरंगा फहराया था. इसके बाद वर्ष 2025 में उन्होंने 7,310 फीट ऊंची ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट कोजियोस्को को फतह कर देश का नाम रोशन किया था. अब वर्ष 2026 में उनका लक्ष्य यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस है.

RPSF में महिला सशक्तिकरण की मिसाल : पूनम कंवर वर्तमान में RPSF की 16वीं वाहिनी में जयपुर में तैनात हैं. उन्हें रेलवे सुरक्षा बल में साहसिक गतिविधियों और पर्वतारोहण के क्षेत्र में बेहतरीन प्रयास करने वाली महिला कर्मियों में गिना जाता है. उनके पर्वतारोहण अभियानों का उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करना है. वह संदेश देना चाहती हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं. कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत के बल पर बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं.

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बचपन से खेल और NCC में रही रुचि : पूनम के पिता रिटायर्ड फौजी रतन सिंह शेखावत बताते हैं कि उनकी बेटी बचपन से ही पढ़ाई के साथ खेल और NCC में सक्रिय रही. वर्ष 2014 में पूनम RPSF में भर्ती हुईं. नौकरी के दौरान उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग हासिल की और ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षक के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई. इसके अलावा उन्होंने तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण लेकर इन क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन किया.

विश्व के दो सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर चुकी हैं पूनम
विश्व के दो सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर चुकी हैं पूनम (सोर्स - पूनम कंवर)

गांव की बेटी की उपलब्धियों पर परिवार को गर्व : पिता रतन सिंह शेखावत का कहना है कि पूनम की उपलब्धियां पूरे परिवार और झाड़ली गांव के लिए गर्व की बात हैं. उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की कई पर्वत चोटियों को भी फतह कर पर्वतारोहण का प्रमाण पत्र हासिल किया है. अब माउंट एल्ब्रुस अभियान उनकी उपलब्धियों की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है. परिवार और ग्रामीणों को उम्मीद है कि पूनम इस अभियान में सफलता हासिल कर RPF-RPSF और राजस्थान का नाम रोशन करेंगी.

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एल्ब्रुस के लिए निकली पूनम कंवर
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