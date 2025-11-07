ETV Bharat / state

अलीगढ़ में RPF इंस्पेक्टर व सिपाही निलंबित; सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप, यह भी वजह आई सामने

अलीगढ़ : अलीगढ़ जंक्शन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) इंस्पेक्टर और सिपाही को लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. दोनों को प्रयागराज मंडल के मुख्यालय से संबद्ध किया गया है. यह कार्रवाई प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त विजय प्रकाश पंडित के आदेश पर की गई.

मामले की पुष्टि सहायक सुरक्षा आयुक्त गुलजार सिंह ने की है. अधिकारियों के मुताबिक, इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह पर सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने और महिला सिपाही के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप लगे थे. पिछले दिनों आरपीएफ की एक महिला सिपाही ने रेलवे बोर्ड को शिकायत भेजी थी.

रेलवे बोर्ड ने इस शिकायत को जांच के लिए प्रयागराज मंडल को भेजा था. शिकायत की जांच वर्तमान में मंडल स्तर पर चल रही है. इसके अलावा सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात सिपाही सुनील कुमार को निगरानी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है. हाल ही में अलीगढ़ जंक्शन पर हुई कुछ घटनाओं में सीसीटीवी निगरानी की भूमिका सवालों में रही थी.



