अलीगढ़ में RPF इंस्पेक्टर व सिपाही निलंबित; सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप, यह भी वजह आई सामने
प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के आदेश पर की गई कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 10:22 PM IST
अलीगढ़ : अलीगढ़ जंक्शन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) इंस्पेक्टर और सिपाही को लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. दोनों को प्रयागराज मंडल के मुख्यालय से संबद्ध किया गया है. यह कार्रवाई प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त विजय प्रकाश पंडित के आदेश पर की गई.
मामले की पुष्टि सहायक सुरक्षा आयुक्त गुलजार सिंह ने की है. अधिकारियों के मुताबिक, इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह पर सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने और महिला सिपाही के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप लगे थे. पिछले दिनों आरपीएफ की एक महिला सिपाही ने रेलवे बोर्ड को शिकायत भेजी थी.
रेलवे बोर्ड ने इस शिकायत को जांच के लिए प्रयागराज मंडल को भेजा था. शिकायत की जांच वर्तमान में मंडल स्तर पर चल रही है. इसके अलावा सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात सिपाही सुनील कुमार को निगरानी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है. हाल ही में अलीगढ़ जंक्शन पर हुई कुछ घटनाओं में सीसीटीवी निगरानी की भूमिका सवालों में रही थी.
25 अक्टूबर की रात प्लेटफार्म संख्या तीन पर वैशाली एक्सप्रेस में सिरफिरे यात्री द्वारा किए गए हमले में एक वेंडर चलती ट्रेन से नीचे गिर गया था. इसी रात पूजा स्पेशल एक्सप्रेस में अफवाह फैलने से भी हड़कंप मच गया था. दोनों घटनाओं के दौरान आरपीएफ की तत्परता पर सवाल उठे थे. वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के बाद कार्रवाई का निर्णय लिया.
वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त विजय प्रकाश पंडित ने कहा कि रेलवे सुरक्षा में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी अधिकारी या सिपाही के खिलाफ ऐसी शिकायतें मिलीं, तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से अगवा हुई 3 साल की बच्ची इटावा में बरामद, आरोपी गिरफ्तार