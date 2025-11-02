ETV Bharat / state

काशीपुर में हादसा, डंपर की टक्कर से रेलवे विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त, 2 घंटे तक खड़ी रही पैसेंजर ट्रेन

उधम सिंह नगर के काशीपुर में डंपर की टक्कर से रेलवे की बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई.

KASHIPUR
डंपर की टक्कर से विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 2, 2025 at 5:45 PM IST

काशीपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में हादसा हुआ. काशीपुर से बरेली जाने वाली काशीपुर बरेली पैसेंजर ट्रेन आईजीएल फैक्ट्री के पास हेमपुर स्माइल हॉट पर करीब 2 घंटे से अधिक समय तक खड़ी रही. ट्रेन में बिजली की सप्लाई न होने की वजह से ट्रेन के पहिए थमे रहे. इसके बाद ट्रेन सवार यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. दूसरी तरफ ट्रेन के आवागमन के कारण बंद फाटक पर भी वाहनों का जमावड़ा लग गया. घंटों तक वाहन सवार यात्री खड़े रहे. पूरा हादसा डंपर की ओएचई लाइन को टक्कर मारने से हुई.

गेट संख्या 37 पर गेटमैन भूपेंद्र सिंह राणा ने बताया कि वह आज रविवार रोजाना की रेलवे के गेट संख्या 37 पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे. सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की अपनी ड्यूटी के दौरान दोपहर करीब 12 बजे जब वह काशीपुर से बरेली जाने वाली 55302 यात्री काशीपुर बरेली पैसेंजर ट्रेन के लिए गेट बंद कर रहे थे कि तभी एक डंपर चालक ने डंपर से टक्कर मारते हुए रेलवे की ओएचई लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे पूरी लाइन में फॉल्ट हो गया और विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई. इस कारण काशीपुर से बरेली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को करीब 2 घंटे से अधिक समय तक हेमपुर स्माइल हॉल्ट पर रोकना पड़ा.

उन्होंने बताया कि घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया. घटना के दौरान घटनास्थल की वीडियोग्राफी उनके द्वारा बनाई गई और रेलवे पुलिस को देते हुए डंपर चालक के खिलाफ तहरीर दे दी गई है. 2 घंटे से भी अधिक समय तक ट्रेन के खड़े रहने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इस दौरान कुछ ट्रेन के यात्री पैदल मार्ग पर काफी दूर तक पैदल चलते रहे. गंतव्य के लिए देरी होने पर कई यात्री टैक्सी और अन्य वाहनों से रवाना हुए. इससे खासतौर पर महिला यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

वहीं 2 घंटे से भी अधिक समय की मशक्कत के बाद विद्युत लाइन सुचारू हो सकी और यात्री गाड़ी अपने गंतव्य स्थान को रवाना हुई, जिसके बाद रेलवे फाटक को खोला जा सका. इस दौरान फाटक के दोनों तरफ कई किलोमीटर का जाम लग गया. जिससे वाहन सवार लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

