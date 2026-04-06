ETV Bharat / state

ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए NCB से कदमताल मिलाएगी रेलवे पुलिस

उत्तर पूर्व से आने वाली ट्रेनों पर रहेगी विशेष नजर, एनसीबी देगा प्रशिक्षण.

SP GRP Office Jodhpur
एसपी जीआरपी कार्यालय, जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 3:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: राजस्थान में मादक पदार्थ उत्तर पूर्व से आने वाली ट्रेनों से भी आ रहे हैं. इनकी रोकथाम के लिए एनसीबी और पुलिस के साथ अब रेलवे पुलिस भी सक्रियता दिखाएगी. इसके लिए स्टेशनों पर एआई बेस्ड सीसीसीटीवी कैमरे, जांच के लिए रोबोट भी नजर आएंगे. इसे लेकर रेलवे पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा रणनीति बना रही है. एनसीबी के इनपुट रेलवे के लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं, इसलिए रेलवे पुलिस के महानिदेशक सुष्मित विश्वास सोमवार को जोधपुर पहुंचे. उन्होंने एनसीबी, आरपीएफ अधिकारियों के साथ बैठक कर मादक पदार्थों की रोकथाम पर विचार विमर्श किया.

रेलवे पुलिस के महानिदेशक सुष्मित विश्वास ने बताया कि रेलवे प्राथमिकताओं में एनडीपीएस पर कंट्रोल करना भी है. हमारे पास चुनौतियां ज्यादा हैं, लेकिन हम आने वाले समय में आधुनिक संसाधनों के साथ इसकी रोकथाम के लिए काम करेंगे. इसके लिए आरपीएफ व एनसीबी के साथ रणनीति बनाई है. विश्वास ने बताया, एनडीपीएस पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में एनसीबी के साथ बैठक हुई. उसमें बताया कि पूर्वी क्षेत्र से आने वाली ट्रेनों से राजस्थान व पश्चिमी क्षेत्र में मादक पदार्थ आते हैं. हमारा प्रयास है कि इस पर लगाम लगे. इसके लिए साझा तौर से रणनीति बना रहे हैं. इन ट्रेनों की सघन जांच के लिए अत्याधुनिक उपकरण भी लगाए जाएंगे. एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू करेंगे, जिससे तस्करों की पहचान आसानी से होगी.

सुष्मित विश्वास, डीजीपी रेलवे पुलिस व घनश्याम सोनी, जोनल डायरेक्टर एनसीबी. (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें:कर्ज चुकाने के लिए घर पर बनाई 'मौत की फैक्ट्री', एजीटीएफ ने किया भंडाफोड़, 3 करोड़ की एमडी जब्त, एक गिरफ्तार

नफरी की कमी बड़ी चुनौती: महानिदेशक ने बताया कि जीआरपी की पूरे प्रदेश में नफरी 1400 है, जो 1983 से नहीं बढ़ी. प्रतिदिन दस लाख यात्री राजस्थान में ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं. 1980 ट्रेनों का संचालन होता हैं. यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है. सालाना हमारे पास 2500 अपराध रजिस्टर्ड होते हैं. हमारी रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा होती है. अब इसके साथ एनडीपीएस तस्करों से भी निपटने जा रहे हैं.

एनसीबी देगा प्रशिक्षण: एनसीबी के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने बताया कि वर्तमान में मारवाड़ कैमिकल ड्रग की मंडी बनता जा रहा है. ऐसे में सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है. रेलवे से कई तरह के कैमिकल आते हैं. इनका उपयोग कहां होता है, यह जानना पुलिस के लिए जरूरी है. ऐसे पदार्थों की सीजिंग कैसे निमयानुसार करनी है, इसके लिए हम रेलवे पुलिस को प्रशिक्षण देंगे.

Meeting of Railway Police and NCB Officials
रेलवे पुलिस व एनसीबी अधिकारियों की बैठक (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: 007 गैंग का मुख्य सरगना AGTF की गिरफ्त में, सांवरिया सेठ के दर्शन करने जाते समय जोधपुर में दबोचा

एक सप्ताह में दो बड़ी कार्रवाई: जोधपुर में एंटी गैंगेस्टर टॉस्क फोर्स ने जोधपुर में बीते सप्ताह दो बड़ी कार्रवाई कर कैमिकल ड्रक बनाने के बड़े गिरोह का खुलासा किया. शहर के बनाड़ इलाके में घर पर छापा मारकर तीन करोड़ रुपए की ड्रग बरामद की थी. यहां से पकड़े आरोपी से पूछताछ पर ही शहर की पॉश सोसाइटी के फ्लैट पर छापा मारकर करोड़ों की ड्रग बरामद की. इसके बाद एजेंसियां सर्तक हैं.

पढ़ें: संगठित अपराधियों के खिलाफ एजीटीएफ और पुलिस की कार्रवाई, सुबह 4 बजे से 15 ठिकानों पर छापे

TAGGED:

NCB WILL TRAINING RAILWAY POLICE
SPECIAL WATCH ON NORTH EAST TRAIN
DRUG SMUGGLERS ACTIVE IN MARWAR
SMUGGLING OF NARCOTICS VIA TRAIN
STRATEGY OF RAILWAY POLICE AND NCB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.