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सरकारी अधिकारी बताकर लूट लिया था 2.92 करोड़ का सोना, UP के तीन लुटेरे गिरफ्तार

गया में सोने की लूटकांड का खुलासा ( ETV Bharat )

कब हुई थी लूटपाट?

गया रेल डीएसपी गुलशन कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले संजय कुमार खंडेलवाल के फर्म के कर्मचारी संजीव चौहान के साथ बीते 24 अक्टूबर को सोना लूट की घटना हुई थी. संजीव कुमार कोलकाता से चंबल एक्सप्रेस से सोना लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली को लौट रहे थे, इसी दौरान भभुआ रोड स्टेशन पर अपराधियों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर संजीव चौहान के पास रहे सोना और मोबाइल छीन लिए. 2 किलो 6 ग्राम सोने की लूट की गई.

गया रेल डीएसपी गुलशन कुमार (ETV Bharat) सरकारी अधिकारी दिया घटना को अंजाम

डीएसपी ने बताया कि उस दौरान ये भी कहा गया कि यदि किसी को बताया तो जेल भेज देंगे और छापेमारी भी करवा देंगे. रेल डीएसपी ने बताया कि इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर रेल पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी. वहीं, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रेल एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें गया जीआरपी, आरपीएफ, डीडीयू और बरेली पुलिस को शामिल किया गया था.