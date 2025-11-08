ETV Bharat / state

रेलवे पुलिस की बड़ी सफलता, ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

गिरोह ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर भीड़भाड़ का फायदा उठाकर यात्रियों का मोबाइल, बैग और अन्य कीमती सामान करता था चोरी.

पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार (Photo Credit; GRP)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 10:12 AM IST

फिरोजाबाद: थाना जीआरपी फिरोजाबाद पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. जीआरपी ने ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के कीमती सामान की चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने एक महिला और उसके बेटे सहित कुल चार शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. साथ ही उनके कब्जे से डेढ़ लाख रुपये की कीमत सामान भी बरामद की है.


जीआरपी के सीओ उदय प्रताप सिंह के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि 6 नवंबर 2025 को थानाध्यक्ष जीआरपी की देखरेख में पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन फिरोजाबाद के माल गोदाम के पास से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों की पहचान संदीप कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम सराय अगस्त, थाना नया गांव, जनपद एटा, मोनू सैनी पुत्र स्व. ओमप्रकाश निवासी मोहल्ला किदवई नगर मिंख्या गली, थाना कमालगंज, जनपद फर्रुुखाबाद, हाल निवासी न्यू पुरुषोत्तम नगर, थाना दक्षिण, फिरोजाबाद, सुरेश पाल पुत्र बाबूराम निवासी न्यू पुरुषोत्तम नगर, थाना दक्षिण, फिरोजाबाद, उमा उर्फ कल्लो उर्फ अनीता पत्नी स्व. ओमप्रकाश निवासी मोहल्ला किदवई नगर मिंख्या गली, थाना कमालगंज, जनपद फर्रुखाबाद, हाल निवासी न्यू पुरुषोत्तम नगर, थाना दक्षिण, फिरोजाबाद के रूप में हुई है.

उन्होंने बताया, पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गिरोह बनाकर ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर भीड़भाड़ का फायदा उठाकर यात्रियों का मोबाइल, बैग और अन्य कीमती सामान चोरी करते थे. त्योहारों और विवाह सीजन के दौरान जब यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती थी, तब ये लोग यात्री बनकर ट्रेनों में सफर करते और मौका मिलते ही चोरी को अंजाम देते थे. चोरी के बाद सामान आपस में एक-दूसरे को देकर पुलिस से बचने की कोशिश करते थे. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

