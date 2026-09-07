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सिंहस्थ 2028 से पहले रेलवे का प्लान! उज्जैन-इंदौर से दिल्ली-मुंबई के लिए दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

सिंहस्थ 2028 से पहले मिल सकती है वंदे भारत स्लीपर, सांसद अनिल फिरोजिया ने की कोटा नागदा मेमू, अमृत भारत जैसी स्पेशल ट्रेनों की डिमांड.

VANDE BHARAT SLEEPER UJJAIN
सिंहस्थ 2028 से पहले रेलवे का तोहफा! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: आगामी सिंहस्थ 2028 से पूर्व उज्जैन के रेलवे नेटवर्क को रफ्तार देने की शुरुआत हो गई है. कोटा-नागदा मेमू के रतलाम तक सफर के लिए, इंदौर उज्जैन होकर मुम्बई दिल्ली के लिए वंदे भारत स्लीपर और हावड़ा के लिए अमृत भारत जैसी स्पेशल ट्रेनों की मांग सांसद अनिल फिरोजिया ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं सीईओ सतीश कुमार से की है. ऐसे में ये सौगातें मिलती है तो उज्जैन के रेलवे विकास को रफ्तार मिलेगी.

सांसद अनिल फिरोजिया ने रविवार 6 सितंबर उज्जैन दौरे पर आए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार से मुलाकात की. सांसद ने इस दौरान उनके सामने स्पेशल ट्रेनों की मांग रखी. सांसद ने आगामी सिंहस्थ 2028 एवं संसदीय क्षेत्र उज्जैन आलोट के व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए रेलवे विकास से संबंधित ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव और सुझाव रखे.

RAILWAY PLAN SIMHASTHA 2028
सिंहस्थ 2028 से पहले मिल सकती है वंदे भारत स्लीपर (ETV Bharat)

सांसद ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की मांग की

सांसद अनिल फिरोजिया ने कोटा नागदा मेमू ट्रेन का रतलाम तक विस्तार, इंदौर उज्जैन होकर मुंबई एवं दिल्ली के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, इंदौर उज्जैन होकर हावड़ा के लिए अमृत भारत ट्रेन की मांग की. साथ ही उज्जैन इंदौर वाया फतेहाबाद रेल सेवा के फेरे दो से बढ़ाकर चार किए जाने की मांग रखी. उज्जैन, देवास, इंदौर, फतेहाबाद, बड़नगर, रतलाम, नागदा, उज्जैन सर्कुलर ट्रेन व इंदौर, उज्जैन से अयोध्या धाम एवं भावनगर (पालीताना सोनगढ़ जैन तीर्थ हेतु नई ट्रेनें) शुरू करने की भी मांग की. वहीं, यात्री गाड़ियों के नवीन ठहराव को लेकर सांसद ने बोरीवली, खाचरौद, बड़नगर, शैगांव एवं विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशनों पर अलग अलग एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव प्रदान करने का सुझाव भी दिया.

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रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से मिले अनिल फिरोजिया (Anil Firoziya Photographer Team)

नवीन निर्माण कार्य
सांसद ने साथ ही उज्जैन झालावाड़ नवीन रेल परियोजना की शीघ्र स्वीकृति, उज्जैन फतेहाबाद रेल लाइन के दोहरीकरण काम में तेजी लाने की बात कही. इसके अलावा सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रख उज्जैन स्टेशन के माधवनगर लोकोशेड क्षेत्र में वाशिंग पिट व एनसी यार्ड में नए प्लेटफॉर्म, रेल लाइनों के निर्माण और ए.सी वेटिंग रूम, बेबी फीडिंग रूम की व्यवस्था किए जाने की मांग भी की.

VANDE BHARAT SLEEPER DELHI MUMBAI
अमृत भारत जैसी स्पेशल ट्रेनों की डिमांड (ETV Bharat)

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा
सांसद अनिल फिरोजिया ने सिंहस्थ 2028 के लिए रेलवे द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं, अतिरिक्त ट्रेन संचालन एवं यात्री प्रबंधन योजना का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने की भी बात रखी. जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें. रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने सांसद अनिल फिरोजिया के सभी प्रस्तावों और सुझावों को गंभीरता से सुना और जनहित में जल्द ही आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया.

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