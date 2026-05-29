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देवघर के बैद्यनाथ धाम स्टेशन के जीर्णोद्धार के काम में देरी पर आई यात्रियों की प्रतिक्रिया, कारोबारियों ने भी उठाए सवाल

देवघर: प्रदेेश के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन का इतिहास लगभग एक सदी पुराना है. 1922 से इस स्टेशन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ था. कभी यह स्टेशन यात्रियों की आवाजाही और रेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था लेकिन समय के साथ इसकी रौनक फीकी पड़ती चली गई. वर्तमान स्थिति यह है कि अब इस स्टेशन से केवल कुछ लोकल ट्रेनों का ही संचालन हो रहा है.

धीरे-धीरे कम होता गया ट्रेनों का परिचालन

जानकारी के मुताबिक, 2016 के बाद से यहां लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन धीरे-धीरे कम होता गया. वर्तमान में स्टेशन पर मुख्य रूप से लोकल ट्रेनों का ही आवागमन हो रहा है. स्टेशन शहर के बीचों-बीच स्थित होने के कारण यहां अक्सर जाम की समस्या बनी रहती थी हालांकि हाल के दिनों में जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से अंडरपास का निर्माण कराया गया है.

स्टेशन के जीर्णोद्धार के काम में देरी पर यात्री परेशान (Etv Bharat)

धीमी गति से चल रहा है विकास कार्य: यात्री

बैद्यनाथ धाम स्टेशन के जीर्णोद्धार को लेकर आसनसोल मंडल के डीआरएम और स्थानीय सांसद द्वारा लगातार प्रयास किए जाने की बात कही जा रही है लेकिन यात्रियों का कहना है कि विकास कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है. स्टेशन मास्टर माधव चंद्र झा ने बताया कि वर्तमान में बैद्यनाथ धाम स्टेशन से केवल आसनसोल और झाझा के लिए एक एक ट्रेन का परिचालन हो रहा है. इसके अलावा अधिकतर लोकल ट्रेनें ही इस स्टेशन से गुजरती हैं.

केवल एक लाइन के भरोसे ट्रेन और यात्री

उन्होंने कहा कि स्टेशन पर अभी केवल एक लाइन होने के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन में परेशानी होती है. देवघर का सबसे पुराना स्टेशन होने के कारण आज भी प्रतिदिन हजारों यात्री यहां पहुंचते हैं और आसपास के क्षेत्रों के लोग इसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ना अधिक सुविधाजनक मानते हैं.