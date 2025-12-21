यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली आने वाली सभी ट्रेन चल रही लेट, घर से ट्रेन की टाइमिंग देखकर ही निकले
दिल्ली में पहले पॉल्यूशन के स्मॉग के बाद कोहरे की मार,कोहरे की वजह से ट्रेन की स्पीड में कमी, दिल्ली आने वाली सभी ट्रेन लेट
Published : December 21, 2025 at 8:58 AM IST|
Updated : December 21, 2025 at 9:06 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. जहां दिल्ली में पहले पॉल्यूशन के स्मॉग से दिल्ली वासी परेशान थे तो वहीं अब दिल्ली में कुहासा भी जमकर सड़कों पर देखने को मिल रहा है जिसके वजह से आम लोगों के साथ-साथ इसका असर यातायात पर भी देखने को मिल रहा है. जहां दिल्ली आने वाली सभी ट्रेन लेट से पहुंच रही है जिसकी वजह से यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जहां यात्रियों को ट्रेन के इंतजार में रेलवे स्टेशन पर कई घंटे बिताने पड़ रहे हैं .
निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दिख रही भारी भीड़ : दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है. दरअसल उत्तर भारत की ज्यादात्तर ट्रेनें अपने तय समय से चार-पांच घंटे लेट चल रही है. जिसके वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही हैं. दरअसल अब दिल्ली में कुहासा ज्यादा पड़ने लगा है जिसकी वजह से अब यातायात पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है.
सभी बाहर से आने वाली ट्रेन चल रही लेट : इसी कड़ी में दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाली सभी ट्रेन लेट पहुंच रही है जिससे यात्रा करने वाले लोगों को लंबे समय तक स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है जिसकी वजह से स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है. इस दौरान निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के स्टेशन निदेशक शिवानंद शर्मा ने ईटीवी भारत के संवाददाता को ऑफ कैमरा बताया कि जब से दिल्ली में कुहासा पड़ने लगा है तब से दिल्ली में बाहर से आने वाली सभी ट्रेन तकरीबन 4 घंटे लेट आ रही है.
हजरत निजामुद्दीन से तय समय पर खुल रही ट्रेन : जबकि जो ट्रेन दिल्ली से या हमारे रेलवे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन से खुल रही है वह तो टाइमली जा रही है लेकिन जिस ट्रेन को बाहर से आना है और फिर उसे वापस यहां से जाना है वे सभी ट्रेन अभी लेट चल रही है. कोहरा की वजह से विजिबिलिटी कम है इसलिए ट्रेन की स्पीड में भी कमी की गई है और ये भी वजह है ट्रेन लेट आ रही है. बहुत सारी ट्रेनों को रीशेड्यूल किया जा रहा है जो तकरीबन 4 घंटे ट्रेन लेट चल रही है.
ट्रेन की टाइमिंग को चेक कर निकलें : ऐसे में हम यात्रियों से कहना चाहेंगे कि यात्री स्टेशन आने से पहले ट्रेन की टाइमिंग को चेक कर ले अन्यथा उन्हें रेलवे स्टेशन पर लंबे समय तक अपने ट्रेन का इंतजार करना पड़ सकता है. वही इस दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों ने बताया कि हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारा ट्रेन काफी लेट चल रही है और हमें समय पर पहुंचना है.
#WATCH | दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की परत छाई हुई है। वीडियो ITO इलाके के आस-पास से है। CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज-IV के तहत सभी कार्रवाई शुरू कर दी हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 21, 2025
CPCB के अनुसार, इलाके के आसपास AQI 405 दर्ज किया गया है, जिसे 'गंभीर'… pic.twitter.com/OeQfCbzJnK
दिल्ली के सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम : बता दें कि राजधानी दिल्ली में बीते चार दिनों से सड़कों पर कुहासा देखने को मिल रहा है. ऐसे में दिल्ली के सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम हो गया है राजधानी दिल्ली में लोग पहले से ही पॉल्यूशन से परेशान है दिन भर स्मॉग की वजह से सड़कों पर चलने में लोगों को दिक्कतें आ रही है तो वही अब ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है जिसके वजह से कुहासा है. ऐसे में दिल्लीवासियों पर तीनतरफा मार पड़ रही है. पॉल्यूशन,ठंड और कोहरा लोगों को घर से बाहर निकलने में भी मुश्किल कर दिया है.
