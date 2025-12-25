ETV Bharat / state

घने कोहरे का असर: दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेन घंटों लेट, घर से ट्रेन की टाइमिंग देखकर ही निकले

नई दिल्ली: उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में घने कोहरे ने जहां जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, वहीं कम दृश्यता के कारण रेलवे परिचालन पर भी असर पड़ रहा है. कोहरे में सिग्नल स्पष्ट न दिखने से लोको पायलटों को एहतियातन ट्रेनों की गति धीमी रखनी पड़ रही है, जिससे किसी भी संभावित हादसे से बचा जा सके. इसका सीधा असर ट्रेनों की समयपालन पर पड़ रहा है.

विभिन्न राज्यों से दिल्ली आने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से पांच घंटे की देरी से चल रही हैं. इससे यात्रियों को इंतजार करने के साथ परेशान भी होना पड़ रहा है.

हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर कई ट्रेनें लेट

राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दर्जनों ट्रेनें समय से देर से पहुंचीं. रेलवे की नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के अनुसार 25 दिसंबर को ट्रेन नंबर 19326 अमृतसर-इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से पहुंची. इसके अलावा जनशताब्दी एक्सप्रेस (12059) आधे घंटे, महाकौशल एक्सप्रेस (12189) दो घंटे पांच मिनट, गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12449) आधे घंटे, वंदे भारत एक्सप्रेस (20171) एक घंटा दस मिनट और कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस (18477) 3 घंटे 36 मिनट की देरी से पहुंची. लगातार घने कोहरे व सिग्नल न दिखने की वजह से लोको पायलटों को एहतियात बरतते हुए ट्रेन की गति कम रखनी पड़ी.



नई दिल्ली स्टेशन पर दर्जनों ट्रेनें प्रभावित

25 दिसंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी स्थिति कुछ अलग नहीं रही. देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली प्रमुख ट्रेनों में जनशताब्दी एक्सप्रेस (12056) 15 मिनट, शताब्दी एक्सप्रेस (12014) 35 मिनट, झेलम एक्सप्रेस (11078) 1 घंटा, सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12715) 15 मिनट, डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी (20503) डेढ़ घंटा व वंदे भारत एक्सप्रेस (22415) 2 घंटे 15 मिनट की देरी से पहुंची. इसके अतिरिक्त रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (20839) 5 घंटे 11 मिनट, गोमती एक्सप्रेस (12419) 1 घंटा 26 मिनट व स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (12561) 1 घंटा 54 मिनट देरी से चली.

