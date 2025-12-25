ETV Bharat / state

घने कोहरे का असर: दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेन घंटों लेट, घर से ट्रेन की टाइमिंग देखकर ही निकले

कोहरे की वजह से ट्रेन की स्पीड में कमी, दिल्ली आने वाली सभी ट्रेन लेट

दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेन घंटों लेट
दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेन घंटों लेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 25, 2025 at 12:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में घने कोहरे ने जहां जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, वहीं कम दृश्यता के कारण रेलवे परिचालन पर भी असर पड़ रहा है. कोहरे में सिग्नल स्पष्ट न दिखने से लोको पायलटों को एहतियातन ट्रेनों की गति धीमी रखनी पड़ रही है, जिससे किसी भी संभावित हादसे से बचा जा सके. इसका सीधा असर ट्रेनों की समयपालन पर पड़ रहा है.

विभिन्न राज्यों से दिल्ली आने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से पांच घंटे की देरी से चल रही हैं. इससे यात्रियों को इंतजार करने के साथ परेशान भी होना पड़ रहा है.

हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर कई ट्रेनें लेट

राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दर्जनों ट्रेनें समय से देर से पहुंचीं. रेलवे की नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के अनुसार 25 दिसंबर को ट्रेन नंबर 19326 अमृतसर-इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से पहुंची. इसके अलावा जनशताब्दी एक्सप्रेस (12059) आधे घंटे, महाकौशल एक्सप्रेस (12189) दो घंटे पांच मिनट, गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12449) आधे घंटे, वंदे भारत एक्सप्रेस (20171) एक घंटा दस मिनट और कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस (18477) 3 घंटे 36 मिनट की देरी से पहुंची. लगातार घने कोहरे व सिग्नल न दिखने की वजह से लोको पायलटों को एहतियात बरतते हुए ट्रेन की गति कम रखनी पड़ी.

नई दिल्ली स्टेशन पर दर्जनों ट्रेनें प्रभावित
25 दिसंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी स्थिति कुछ अलग नहीं रही. देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली प्रमुख ट्रेनों में जनशताब्दी एक्सप्रेस (12056) 15 मिनट, शताब्दी एक्सप्रेस (12014) 35 मिनट, झेलम एक्सप्रेस (11078) 1 घंटा, सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12715) 15 मिनट, डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी (20503) डेढ़ घंटा व वंदे भारत एक्सप्रेस (22415) 2 घंटे 15 मिनट की देरी से पहुंची. इसके अतिरिक्त रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (20839) 5 घंटे 11 मिनट, गोमती एक्सप्रेस (12419) 1 घंटा 26 मिनट व स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (12561) 1 घंटा 54 मिनट देरी से चली.

आनंद विहार स्टेशन की स्थिति
दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर भी बृहस्पतिवार को ट्रेनें कोहरे से प्रभावित रहीं. यहां ट्रेन नंबर 22411 अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 घंटे 33 मिनट व 12817 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 3 घंटे 38 मिनट की देरी से पहुंची. इसके साथ ही अन्य कई ट्रेनें भी कोहरे के कारण प्रभावित रहीं.

वापसी संचालन में भी हो रही देरी
दिल्ली पहुंचने में देर से चल रहीं ट्रेनों के परिचालन पर इसका असर वापसी यात्रा में भी देखा जा रहा है. ट्रेनों के दिल्ली पहुंचने के बाद उनके मेंटेनेंस और निरीक्षण का कार्य किया जाता है, जो कम से कम चार से छह घंटे का होता है. ऐसे में जब ट्रेनें पहले से ही देर से स्टेशन पहुंचती हैं तो वापसी यात्रा स्वाभाविक रूप से विलंबित हो जाती है.


उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिना मेंटेनेंस किए किसी भी ट्रेन का परिचालन नहीं किया जा सकता है. रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है. कोहरे के कारण दृश्यता कम होती है, जिससे ट्रेनों की गति नियंत्रित करनी पड़ती है. इस वजह से भले ही ट्रेनों के संचालन में विलंब हो रहा हो लेकिन रेलवे यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी यात्रा असुरक्षित न हो.

ये भी पढ़ें :

'नई ईवी पॉलिसी ला रही दिल्ली सरकार, वाहनों से होता है 20 से 30 प्रतिशत प्रदूषण'; परिवहन मंत्री का दावा

दिल्ली में दूसरे राज्यों की गाड़ियों के प्रवेश पर सख्ती, UP-16 की 4 लाख 21 हजार गाड़ियों पर 'ब्रेक'

TAGGED:

SMOG FOG IN DELHI
ALL TRAINS ARRIVING IN DELHI LATE
DELHI RAILWAY
PASSENGERS
TRAIN RUNNING LATE DUE TO FOGG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.