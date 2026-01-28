रेलवे की रफ़्तार पर ब्रेक जारी: कोहरे और तकनीकी कारणों से आज 70 से अधिक ट्रेनें लेट

रेलवे की रफ़्तार पर ब्रेक जारी: कोहरे और तकनीकी कारणों से आज 70 से अधिक ट्रेनें लेट
दिल्ली (DLI) मंडल सहित विभिन्न रेल मंडलों में आने वाली 70 से अधिक प्रमुख ट्रेनें अपने निर्धारित समय से चल रही काफी लेट. यात्री परेशान
Published : January 28, 2026 at 11:12 AM IST
नई दिल्ली : उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड व बदलती परिचालन स्थितियों के बीच भारतीय रेलवे की रफ्तार पर बुरा असर पड़ा है. आज सुबह 6 बजे की स्थिति के अनुसार दिल्ली (DLI) मंडल सहित विभिन्न रेल मंडलों में आने वाली 70 से अधिक प्रमुख ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
कई प्रमुख गाड़ियां 3 घंटे तक चल रही लेट: आज सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली गाड़ियों में गाजीपुर सिटी-आनंद विहार सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22433) शामिल है, जो अपने निर्धारित समय से 174 मिनट (लगभग 3 घंटे) की देरी से चल रही है. इसी तरह बलरामपुर-बठिंडा मेल एक्सप्रेस (15733) भी 125 मिनट की देरी के साथ प्रयागराज मंडल से गुजर रही है.
प्रीमियम ट्रेन भी चल रही काफी लेट : राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों पर भी समय की मार पड़ी है. डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी (12423) और हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी (12301) क्रमशः 16 मिनट और 15 मिनट की देरी से चली. हालांकि यह देरी कम है, लेकिन लंबी दूरी की अन्य ट्रेनों जैसे राजेन्द्र नगर-नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति (12393) के 47 मिनट लेट होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा.
ट्रेन की वास्तविक स्थिति की जांच कर निकलने की अपील : उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे स्टेशन निकलने से पहले 'नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम' (NTES) या हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से अपनी ट्रेन की वास्तविक स्थिति की जांच कर लें. वर्तमान में कोहरे के कारण सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों की गति नियंत्रित की जा रही है.
कम दृश्यता के कारण रफ्तार पर लगा ब्रेक : मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि कोहरे में कम दृश्यता के कारण ट्रेन के लोको पायलट को सिग्नल नहीं दिखाई देते हैं ऐसे में बिना सिग्नल देख ट्रेन का संचालन करना संभव नहीं है. ऐसा करने पर हादसा हो सकता है. इसलिए लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार को धीमी रखते हैं जिससे वह सिग्नल देखकर ट्रेन का संचालन कर सकें.
