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कोटा में पहली बार ड्रोन से रेलवे OHE इंस्पेक्शन, विद्युत लाइन की गड़बड़ी पकड़ी, जल्द AI से जुड़ेगा यह सिस्टम

कोटा: कोटा रेल मंडल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. जिसके तहत पहली बार ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) विद्युत लाइन का निरीक्षण ड्रोन के जरिए किया गया है. इसके तहत कोटा रेल मंडल में 145 किलोमीटर विद्युत लाइन के जांच की गई. जिसमें 25000 केवीए का करंट प्रवाहित था. इसके लिए विद्युत लाइन पर बिना पावर ब्लॉक लिए जांच की गई. इसमें विद्युत लाइन के उपकरणों में फॉल्ट और टूटे-फूटे की रिपोर्ट तैयार हुई है. इस रिपोर्ट के आधार पर इन टूटे-फूटे उपकरण को जल्द दुरुस्त किया जाएगा. यह सब कुछ ड्रोन की मदद और थर्मल इमेजिंग के जरिए किया गया है. आने वाले दिनों में इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जोड़ दिया जाएगा. जिससे इसके रिजल्ट का एनालिसिस काफी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा.

ड्रोन आधारित ओएचई निरीक्षण: कोटा के मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने बताया कि रेल सुरक्षा को और मजबूत करते हुए पहली बार ड्रोन आधारित ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) निरीक्षण प्रणाली का सफल प्रयोग किया है. इसमें दिल्ली–मुंबई रेल लाइन पर कोटा से लाखेरी के बीच 145 किलोमीटर के ट्रैक का निरीक्षण दोनों तरफ किया गया. इसमें ड्रोन व थर्मल इमेजिंग तकनीक से पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर किया गया. इसमें सबसे बड़ी सफलता बिना पावर ब्लॉक लिए थर्मल इमेजिंग से ड्रोन वीडियो और फोटो कैप्चर किए गए. इन सब का एनालिसिस भी किया गया है. पावर ब्लॉक नहीं लेने से ट्रेनों के संचालक पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई और यात्री ट्रेनों को भी नहीं रोका गया.

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