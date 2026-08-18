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भिलाई में रेलवे के नोटिस ने बढ़ाई टेंशन, दुकानदार और रहवासी परेशान, सांसद ने दिया आश्वासन कहा कांग्रेस कर रही राजनीति

भिलाई में रेलवे के नोटिस ने बढ़ाई टेंशन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मेरा परिवार करीब 70 वर्षों से यहां चाय बेच रहा है. लेकिन अचानक अब रेलवे ने नोटिस देकर जगह को खाली करने को कहा है.ऐसी सूरत में हम कहां जाएंगे- अनीता वर्मा,दुकानदार

दुकानदारों का कहना है कि वो वर्षों से यहां कारोबार कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं. उनका दावा है कि दुकानें रेलवे की सीमा और बाउंड्री वॉल के बाहर हैं, इसके बावजूद 11 अगस्त को उन्हें हटाने का नोटिस दिया गया.

भिलाई में रेलवे के नोटिस ने बढ़ाई टेंशन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भिलाई : भिलाई-3 चरौदा में रेलवे प्रशासन की ओर से करीब 25 दुकानों को हटाने के नोटिस के बाद इसका विरोध हो रहा है. प्रभावित दुकानदारों और हाउसिंग बोर्ड के रहवासियों ने सांसद विजय बघेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. रहवासियों और दुकानदारों ने कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. सांसद ने डीआरएम से चर्चा के बाद आश्वासन दिया कि फिलहाल किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी.

वहीं हाउसिंग बोर्ड के रहवासियों ने 80 फीट चौड़ी मुख्य सड़क को बंद करने के प्रस्ताव का विरोध किया है. उनका कहना है कि इस सड़क से रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं.

सड़क बंद होने पर नहर किनारे प्रस्तावित संकरे रास्ते पर यातायात का दबाव बढ़ेगा, जिससे जाम और दुर्घटनाओं का खतरा पैदा होगा.करीब 30 से 40 हजार लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं.हाउसिंग बोर्ड समिति ने घर बेचते समय बेहतर सड़क की सुविधा का भरोसा दिया था-प्रकाश सिंह,रहवासी

सांसद ने दिया कार्रवाई नहीं होने का आश्वासन

सांसद विजय बघेल ने बताया कि रेलवे की जमीन पर सोलर पैनल लगाने के टेंडर के दौरान भी सड़क को लेकर विवाद सामने आया था.जिसे सुलझाया गया था.

सोलर पैनल लगाने के दौरान भी विवा की स्थिति बनी थी. तब मैंने रेलवे डीआरएम से चर्चा कर रास्ते को दूसरी जगह से संचालित कराया था.इस बारे में डीआरएम से बातचीत हो चुकी है और किसी दुकानदार पर कार्रवाई नहीं होगी- विजय बघेल, सांसद

सांसद ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक होने के कारण कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है. दुकानदार और रहवासियों ने संयुक्त सर्वे और स्थानीय लोगों की आपत्तियां सुनने की मांग की है.

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