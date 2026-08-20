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रेलवे नेटवर्क होगा और आधुनिक: केंद्र सरकार ने 4 नई मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं पर लगाई मुहर

रेलवे के लिए ₹9,450 करोड़ का मेगा प्लान मंजूर ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: भारतीय रेलवे के नेटवर्क को आधुनिक और तेज रफ्तार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए लगभग 9,450 करोड़ रुपये की लागत वाली 4 नई रेल मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. यह पूरी योजना 2030-31 तक पूरी की जाएगी, जिससे रेलवे नेटवर्क में करीब 410 किलोमीटर नई लाइनें जुड़ेंगी.

'पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान': इस योजना के तहत मंजूर यह प्रोजेक्ट 4 राज्यों के 8 जिलों से होकर गुजरेगा. इससे लगभग 6,448 गांवों के करीब 60 लाख लोगों को बेहतर और तेज रेल कनेक्टिविटी मिलेगी. नई लाइनों के बनने से ट्रेनों की लेटलतीफी कम होगी और यात्रियों का सफर आसान होगा. धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी.

किन 4 प्रमुख रूट्स पर बिछेगी नई लाइनें?: