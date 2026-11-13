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कानपुर से दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन; 16 नवंबर को रेल मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी

16 नवंबर को रेल मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: दिल्ली जाने वाले कानपुर के यात्रियों के लिए खुशखबरी है. तीन दशकों के लंबे इंतजार के बाद कानपुर को दिल्ली के लिए एक नई नियमित एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है. रेल मंत्रालय ने कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है.

16 नवंबर को रेल मंत्री स्वयं कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर एक से इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि साल 2001 के करीब तत्कालीन मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के कार्यकाल में कानपुर से दिल्ली के लिए श्रमशक्ति एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी.