कानपुर से दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन; 16 नवंबर को रेल मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी
यह ट्रेन रात 08:40 बजे कानपुर सेंट्रल से रवाना होगी और अगली सुबह 04:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 9:30 AM IST
कानपुर: दिल्ली जाने वाले कानपुर के यात्रियों के लिए खुशखबरी है. तीन दशकों के लंबे इंतजार के बाद कानपुर को दिल्ली के लिए एक नई नियमित एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है. रेल मंत्रालय ने कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है.
16 नवंबर को रेल मंत्री स्वयं कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर एक से इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि साल 2001 के करीब तत्कालीन मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के कार्यकाल में कानपुर से दिल्ली के लिए श्रमशक्ति एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी.
इसके बाद से ही एक और नई ट्रेन की मांग उठ रही थी. सांसद ने बताया कि उन्होंने संसद में प्रश्न लगाकर यह मांग उठाई थी कि नई ट्रेन का नाम कानपुर के नाम पर होना चाहिए. रेल मंत्रालय ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए कानपुर को यह नई एक्सप्रेस ट्रेन दी है.
आईआईटी कानपुर से पढ़े हैं रेल मंत्री: सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि पहले इस ट्रेन को बनारस में हुए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के उद्घाटन के बाद अगले दिन चलाया जाना था, लेकिन उन्होंने रेल मंत्री से व्यक्तिगत आग्रह किया कि वह खुद कानपुर आकर 'कानपुर एक्सप्रेस' को हरी झंडी दिखाएं.
चूंकि रेल मंत्री आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं और शहर से उनका विशेष लगाव रहा है. इसलिए उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया. अब 16 तारीख को वह खुद कानपुर सेंट्रल से इस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे.
ट्रेन का टाइम-टेबल: रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह ट्रेन रोजाना संचालित की जाएगी. ट्रेन में आधुनिक एलएचबी (LHB) कोच लगाए जाएंगे, जिसमें जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी के कोच शामिल रहेंगे. ट्रेन नंबर 14153 (कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार एक्सप्रेस) है.
यह ट्रेन रात 08:40 बजे कानपुर सेंट्रल से रवाना होगी और अगली सुबह 04:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. ट्रेन नंबर 14154 (आनंद विहार-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस वापसी में यह ट्रेन रात 11:25 बजे आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी और अगली सुबह 07:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी.
इन प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव: यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन को दोनों दिशाओं में आठ प्रमुख स्टेशनों पर स्टॉपेज दिया गया है. कानपुर सेंट्रल से चलने के बाद यह ट्रेन फफूंद, इटावा, टूंडला, हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकते हुए आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी.
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