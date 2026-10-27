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टाटानगर को मिली नई सौगातः जयपुर के लिए नई ट्रेन को रेल मंत्री और सांसद ने दिखाई हरी झंडी

ट्रेन को रवाना करते सांसद (जमशेदपुर) ( ETV Bharat )

जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से जयपुर जाने वाली नई ट्रेन को वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिये रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई. इधर प्लेटफार्म मे मौजूद सांसद विद्युत वरण महतो ने भी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया. सांसद ने कहा कि 2014 से इस ट्रेन की मांग थी इस ट्रेन से बंगाल झारखण्ड बिहार और अन्य प्रदेश के यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

जमशेदपुर को रेलवे की नई सौगात मिली है. वर्षो पुरानी मांग टाटानगर से जयपुर के लिए नई ट्रेन को रेल मंत्री ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई और टाटानगर मे सांसद ने रवाना किया. इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम मौजूद रहे.