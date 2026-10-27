टाटानगर को मिली नई सौगातः जयपुर के लिए नई ट्रेन को रेल मंत्री और सांसद ने दिखाई हरी झंडी
जमशेदपुर से जयपुर के लिए नई ट्रेन को रेल मंत्री और सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
Published : October 27, 2026 at 12:06 AM IST
जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से जयपुर जाने वाली नई ट्रेन को वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिये रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई. इधर प्लेटफार्म मे मौजूद सांसद विद्युत वरण महतो ने भी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया. सांसद ने कहा कि 2014 से इस ट्रेन की मांग थी इस ट्रेन से बंगाल झारखण्ड बिहार और अन्य प्रदेश के यात्रियों को सुविधा मिलेगी.
जमशेदपुर को रेलवे की नई सौगात मिली है. वर्षो पुरानी मांग टाटानगर से जयपुर के लिए नई ट्रेन को रेल मंत्री ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई और टाटानगर मे सांसद ने रवाना किया. इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम मौजूद रहे.
बता दें कि पश्चिम बंगाल के संतरागाछी से जयपुर खातीपुरा तक यह ट्रेन चलेगी. पश्चिम बंगाल के संतरागाछी रेलवे स्टेशन, टाटानगर रेलवे स्टेशन और जयपुर के खातीपुरा स्टेशन मे इस नई ट्रेन के शुभारम्भ को लेकर आयोजन किया गया. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ऑन लाइन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. इससे पूर्व रेल मंत्री के अलावा खातीपुरा की सांसद, संतरागाछी के सांसद और जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो ने सभा को संबोधित किया.
बता दें कि पिछले कई वर्षो से टाटानगर से जयपुर के लिए ट्रेन की मांग की जा रही थी. नई ट्रेन शुरू होने से झारखंड और बिहार के यात्रियों को राजस्थान जाने में काफी सुविधा मिलेगी. सप्ताह में एक दिन चलने वाली इस ट्रेन से राजस्थान जाने वाले यात्रियों को एक अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा. खासकर व्यापार, रोजगार, पर्यटन और धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से राजस्थान जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा.
ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद सांसद विद्युत वरण महतो ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि रेलवे के नेटवर्क का लगातार विस्तार हो रहा है. नई रेल लाइनों के निर्माण के साथ स्टेशनों के विकास और विस्तार पर भी काम किया जा रहा है. नई ट्रेन की शुरुआत से क्षेत्र के लोगों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी.
जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने ट्रेनों की लेटलतीफी को लेकर रेल प्रबंधन पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि ट्रेनों के लगातार विलंब से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रेलवे को इस पर ध्यान देने की जरुरत है.
संतरागाछी से खातीपुरा जयपुर के बीच चलने वाली नई ट्रेन लगभग 1,677 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. इसके मार्ग में टाटानगर सहित झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल हैं. ट्रेन चांडिल जंक्शन, पुरुलिया जंक्शन, मुरी, रांची, लोहरदगा, टोरी, लातेहार, बरवाडीह, डालटनगंज, गढ़वा रोड, जपला, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मिर्जापुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, टुंडला, आगरा, बांदीकुई और दौसा सहित विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी.
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