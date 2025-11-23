ETV Bharat / state

सोमवार को दो मेमू ट्रेनों को रेल मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी, दिल्ली–पश्चिमी यूपी कनेक्टिविटी को नई रफ्तार

कल बड़ौत रेलवे स्टेशन से दोपहर 3 बजे होगी शुरूआत : उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक ये ट्रेनें दिल्ली–शामली–दिल्ली मेमू (64033/64034) और दिल्ली शाहदरा–शामली–दिल्ली शाहदरा मेमू (64035/64036) के रूप में चलाई जाएंगी. इनका औपचारिक शुभारंभ बड़ौत रेलवे स्टेशन से दोपहर 3 बजे किया जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में रेलवे एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. क्षेत्र के हजारों दैनिक यात्रियों को राहत देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार को शामली/बड़ौत क्षेत्र से दो नई मेमू ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना करेंगे.

भीड़भाड़ और लंबी प्रतीक्षा से यात्रियों को मिलेगी राहत : नई ट्रेनों के शुरू होने से दिल्ली, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर व आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को यात्रा में आसानी मिलेगी. यह रूट अब तक सीमित ट्रेनों के कारण भीड़भाड़ और लंबी प्रतीक्षा की समस्या से जूझता रहा है. मेमू ट्रेनों के बढ़ने से न केवल यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे बल्कि भीड़ के दबाव में कमी आएगी. रोजाना दिल्ली आने-जाने वाले छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

नई ट्रेनों से व्यापारिक आवाजाही बढ़ेगी : उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार नई मेमू ट्रेनें छोटे स्टेशनों पर रुककर स्थानीय कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगी. इससे उन कस्बों और गांवों को भी फायदा पहुंचेगा जो अब तक पर्याप्त रेल सेवाओं से वंचित रहे. दिल्ली–पश्चिमी यूपी को जोड़ने वाला यह रूट आर्थिक गतिविधियों का भी मुख्य केंद्र बन रहा है. ऐसे में नई ट्रेनें व्यापारिक आवाजाही को भी गति मिलेगी.

रेल मंत्री दोनों मेमू ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद दोनों रेलगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा. रेलवे का मानना है कि इन ट्रेनों के शुरू होने से दिल्ली–शामली कॉरिडोर पर यात्री भार संतुलित होगा. समयबद्ध यात्रा सुनिश्चित की जा सकेगी. यात्रियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस रूट पर और भी सेवाएं बढ़ाई जाएंगी. इससे पश्चिमी यूपी के लोगों की दिल्ली से जुड़ाव और मजबूत होगा.

नई मेमू ट्रेनों की शुरुआत को क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी व आधुनिक रेल सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. इससे क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलने की संभावना है.

