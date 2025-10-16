ETV Bharat / state

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर से 65 स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का करेंगे लोकार्पण, अहमदाबाद रूट पर ट्रेन में देंगे यह सौगात

जयपुर-अहमदाबाद ट्रेन में AC यात्रियों को मिलेगी प्रिंटेड लिनेन कंबल कवर सुविधा.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (फोटो ईटीवी भारत)
ETV Bharat Rajasthan Team

October 16, 2025

जयपुर: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर पहुंच रहे हैं. वह दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना होकर खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे. यहां से वह उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले 65 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के लोकार्पण का शुभारंभ करेंगे. इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म विस्तार, उन्नयन और एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली जैसी नई सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी. जयपुर में सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद रेल मंत्री शाम 5:40 बजे जयपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होंगे.

विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत : खातीपुरा स्टेशन के कार्यक्रम के बाद रेल मंत्री राजस्थान मैथिल परिषद, प्रताप नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. इसके बाद दोपहर 12 बजे वे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लेंगे, जो अजमेर रोड स्थित प्रतिष्ठा बैंक्वेट हॉल में आयोजित होगा. खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और विधायक कैलाश वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे. इसके बाद दोपहर 2:15 बजे रेल मंत्री आदर्श विद्या मंदिर, अंबाबाड़ी में आयोजित आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां वे विद्यार्थियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे.

जयपुर-अहमदाबाद ट्रेन में नई सुविधा की शुरुआत : खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री जयपुर-अहमदाबाद ट्रेन में एसी श्रेणी के यात्रियों के लिए प्रिंटेड लिनेन कंबल कवर देने की सुविधा की शुरुआत करेंगे. यह पहल रेलवे की यात्री सुविधा और स्वच्छता के क्षेत्र में एक नया कदम माना जा रहा है.

