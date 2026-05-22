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पीएम ने 8 डिब्बों को दिखाई थी हरी झंडी, अब 20 डिब्बों वाली वंदे भारत को रेल मंत्री करेंगे रवाना

रेल मंत्री साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस का जैसलमेर तक विस्तार और भगत की कोठी स्टेशन पर नए कोचिंग टर्मिनल की घोषणा भी करेंगे.

Vande Bharat train from Jodhpur
वंदे भारत ट्रेन (Etv Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 8:26 AM IST

3 Min Read
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जोधपुर: जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुक्रवार को दूसरी बार समारोहपूर्वक हरी झंडी दिखाई जाएगी. इसके लिए जोधपुर स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित होगा. इस ट्रेन को एक बार पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा चुके हैं, तब इसमें आठ डिब्बे ही हुआ करते थे. अब इसके डिब्बों की संख्या बढ़ाकर बीस कर दी गई है. बढ़े हुए डिब्बों की ट्रेन को रेल मंत्री अ​श्वनी वैष्णव रवाना करेंगे.

जोधपुर रेल मंडल के डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि रेल मंत्री शुक्रवार सुबह 11:30 बजे जोधपुर स्टेशन पर जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत को रवाना करेंगे. उन्होंने बताया कि रेल मंत्री भगत की कोठी स्थित वंदे भारत स्लीपर कोच वर्कशॉप के दूसरे चरण की घोषणा करेंगे. इसके अलावा गाड़ी संख्या 20486/85 (साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस) का जैसलमेर तक विस्तार, भगत की कोठी स्टेशन पर नए कोचिंग टर्मिनल की घोषणा करेंगे. साथ ही वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जैसलमेर स्टेशन पर कोच केयर कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ भी करेंगे. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे. रेल मंत्री वैष्णव शाम को पाली भी जाएंगे, जहां वे भुज-बरेली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे.

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56 दिन से हो रहा था इंतजार: वंदे भारत के 20 कोच दो माह से भगत की कोठी स्टेशन पर खड़े थे, लेकिन इसका संचालन शुरू नहीं हुआ, जबकि 8 कोच वाली वंदे भारत लोकप्रिय हो चुकी थी. हर दिन यात्रियों को वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है. यदि यह 56 दिन पहले 20 कोच आते ही यह ट्रेन शुरू हो जाती, तो सप्ताह में छह दिन चलने वाली इस ट्रेन से अब तक 48 हजार से अधिक अतिरिक्त यात्री सफर कर चुके होते, क्योंकि 8 कोच में 520 सीटें थीं, जबकि 20 कोच में 1440 सीटें होंगी.

प्रधानमंत्री ने दिखाई थी हरी झंडी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर, 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वंदे भारत ट्रेन का विधिवत शुभारंभ किया था. तब यह ट्रेन 8 कोच के साथ पटरी पर उतरी थी. अब रेलवे यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए डिब्बों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर रहा है. रेलवे के जानकारों के अनुसार तकनीकी भाषा में इसे 'ऑगमेंटेशन ऑफ लोड' कहा जाता है. रेलवे बोर्ड के नियमों के मुताबिक किसी भी ट्रेन का उद्घाटन एक बार होता है. रैक बदलने या डिब्बे बढ़ाने का काम एक सामान्य आदेश से हो जाता है.

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