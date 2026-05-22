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पीएम ने 8 डिब्बों को दिखाई थी हरी झंडी, अब 20 डिब्बों वाली वंदे भारत को रेल मंत्री करेंगे रवाना

वंदे भारत ट्रेन ( Etv Bharat Jodhpur )