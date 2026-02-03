ETV Bharat / state

"हिमाचल में रेल विस्तार के लिए केंद्रीय बजट में मिले 2,911 करोड़, कांग्रेस सरकार की तुलना में दी 27 गुना ज्यादा राशि"

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र ने हिमाचल को रेल विस्तार के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार की तुलना में 27 गुना ज्यादा राशि दी है.

Railway Minister Ashwini Vaishnaw
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw Facebook Page)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 9:49 AM IST

शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार की मांग बहुत पुरानी रही है. साल 2026-27 के लिए एक फरवरी को पेश हुए आम बजट से हिमाचल रेलवे विस्तार को लेकर बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था. अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश को रेलवे विस्तार के लिए 2 हजार 911 करोड़ रुपए दिए गए हैं. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र की पूर्व कांग्रेस सरकार के मुकाबले मोदी सरकार ने हिमाचल में रेलवे विस्तार के लिए 27 गुना अधिक राशि दी है.

Himachal rail expansion
हिमाचल में रेल विस्तार के लिए मिले 2911 करोड़ (PIB)

हिमाचल के चार रेलवे स्टेशन बनेंगे अत्याधुनिक

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हिमाचल में 17 हजार 711 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इन परियोजनाओं से राज्य में न केवल रेल नेटवर्क बेहतर होगा, बल्कि आम लोगों का सफर भी और आरामदायक होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में नई रेल लाइन, रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाने और सुरक्षा पर बड़ी मात्रा में निवेश किया जा रहा है. प्रदेश के चार रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन योजना के तहत नए सिरे से विकसित किए जाएंगे. रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के चार स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है. इस पर 46 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. अब तक प्रदेश में दो रेलवे स्टेशन बैजनाथ-पपरोला और अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है.

2014 से अब तक 16 km रेल लाइन का निर्माण

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राज्य में यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए राज्य में एक जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाई जा रही है. राज्य में रेलवे के शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है. 2014 से अब तक करीब 16 किलोमीटर की रेल लाइनों का निर्माण भी हुआ है. उन्होंने कहा कि राज्य में 26 फ्लाईओवर और अंडरपास भी विकसित किए गए हैं. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल मंत्रालय राज्य में रेल विकास के लिए काम कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा. उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू से परियोजनाओं को जल्द पूरा करवाने में रेल मंत्रालय का सहयोग करने की भी अपील की है.

