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रेल मंत्री वैष्णव बोले- खाटूश्यामजी में जल्द शुरू होगा स्टेशन का काम, सीकर में बनेगी पिट लाइन

मंत्री ने सीकर के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर पर भी तेजी से काम करने का आश्वासन दिया.

Minister Vaishnaw welcomed at Sikar station.
सीकर स्टेशन पर मंत्री वैष्णव का स्वागत (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 4:48 PM IST

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Updated : June 21, 2026 at 6:10 PM IST

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सीकर: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर भी बड़ी घोषणा की. उन्होंने रविवार को यहां कहा कि खाटूश्यामजी रेलवे स्टेशन का काम जल्द शुरू होगा. करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र खाटूश्यामजी तक बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराने को सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन (खाटूश्यामजी) का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. वे खुद धार्मिक स्थल का निरीक्षण करेंगे और प्रयास रहेगा कि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो.

मंत्री वैष्णव ने सीकर के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर पर भी तेजी से काम करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा शेखावाटी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी.

रेल मंत्री वैष्णव बोले... (ETV Bharat Sikar)

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को बीकानेर से सीकर आए. सीकर स्टेशन पर पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी तथा भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. मंत्री ने स्टेशन पर विकास कार्यों का निरीक्षण किया. अधिकारियों से विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी ली. इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में रेलवे क्षेत्र में बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं. कई नई परियोजनाएं जल्द शुरू होगी.

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नई पिट लाइन का ऐलान: रेल मंत्री ने सीकर स्टेशन पर नई पिट लाइन के निर्माण की घोषणा की. उन्होंने कहा कि पिट लाइन बनने से ट्रेनों की मरम्मत, रखरखाव और गहन सफाई का कार्य स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकेगा. इसके लिए विशेष ट्रैक बनाया जाएगा. इसके बीच में लंबा गड्ढा (पिट) होगा. इससे तकनीकी कर्मचारी ट्रेनों के पहियों, ब्रेक सिस्टम और नीचे के हिस्सों की आसानी से जांच कर सकेंगे. वर्तमान में ऐसे कार्यों के लिए ट्रेनों को अन्य स्टेशनों पर भेजना पड़ता है, लेकिन नई पिट लाइन बनने के बाद यह सुविधा सीकर में ही उपलब्ध हो जाएगी.

सीकर से अधिक ट्रेनों का संचालन : वैष्णव ने कहा कि सीकर शिक्षा क्षेत्र में देशभर में अलग पहचान बना चुका. बड़ी संख्या में यहां के युवा भारतीय सेनाओं में सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में रेलवे सुविधाओं का विस्तार की जरूरत है. पिट लाइन विकसित होने के बाद सीकर से अधिक ट्रेनों का संचालन संभव होगा. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी. पूरे शेखावाटी क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी.

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Last Updated : June 21, 2026 at 6:10 PM IST

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