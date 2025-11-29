ETV Bharat / state

जैसलमेर में रेल मंत्री ने 'स्वर्णनगरी एक्सप्रेस' को दिखाई हरी झंडी, 'वन स्टेशन–वन प्रोडक्ट' स्टॉल पर की खरीदारी

नई ट्रेन सेवा का शुभारंभ : दिल्ली से जैसलमेर के बीच चलने वाली नई सुपरफास्ट ट्रेन के उद्घाटन समारोह में खास माहौल देखने को मिला. मंच पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्रेन का नाम बदलने का सुझाव रखा. जनता की सहमति मिलने पर रेल मंत्री ने तत्काल घोषणा करते हुए इस नई सेवा को 'जैसलमेर एक्सप्रेस' की जगह 'स्वर्णनगरी एक्सप्रेस' नाम दे दिया. यह ट्रेन 1 दिसंबर से नियमित संचालन में आएगी और जैसलमेर के पर्यटन को नई उड़ान देने की उम्मीद जताई जा रही है.

रेल मंत्री ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और भीलड़ी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को एक नई रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा. इस परियोजना का डीपीआर तैयार किया जा रहा है और कुछ ही महीनों में इसका प्रारूप अंतिम रूप ले लेगा. इस नेटवर्क के बनने से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को बल मिलेगा, बल्कि इन इलाकों के आर्थिक और सामाजिक विकास की नई राह भी खुलेगी.

जैसलमेर : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को जैसलमेर में नई सुपरफास्ट रेल सेवा 'स्वर्णनगरी एक्सप्रेस' का उद्घाटन किया. साथ ही राज्य के बॉर्डर इलाकों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की महत्वपूर्ण योजना का ऐलान भी किया. रेल मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान के सभी बॉर्डर इलाकों तक मजबूत रेल कनेक्टिविटी पहुंचे, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और नागरिकों की आवाजाही दोनों में मजबूती आए.

स्वर्णनगरी एक्सप्रेस के संचालन से दिल्ली-जैसलमेर के बीच यात्रा और अधिक सुविधाजनक और तेज होगी. गाड़ी संख्या 12249 शकूरबस्ती से प्रतिदिन रवाना होकर अगले दिन जैसलमेर पहुंचेगी, जबकि 12250 जैसलमेर से शाम 5 बजे चलकर दिल्ली पहुंचेगी. इससे राजधानी और बॉर्डर क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री ने 'वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट' स्टॉल से स्थानीय पत्थर से बना प्याला भी खरीदा. उन्होंने इसका भुगतान ऑनलाइन करते हुए स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया.

पढ़ें. देश की दो ट्यूरिस्ट सिटी उदयपुर व चंडीगढ़ रेल से जुड़ी, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

सीमा सुरक्षा और रेलवे विकास पर बड़े बयान : कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बॉर्डर क्षेत्रों में रेल लाइन का विस्तार केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि यह देश की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है. सीमावर्ती जिलों में तेज और सुरक्षित रेल संपर्क सेना की तैनाती, लॉजिस्टिक्स और राहत कार्यों को समय पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा. राजस्थान में वर्तमान समय में करीब 55 हजार करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट संचालित हैं और 85 रेलवे स्टेशनों को नए रूप में विकसित किया जा रहा है.

इन स्टेशनों के डिजाइन में राजस्थान की संस्कृति और स्थापत्य की झलक देखने को मिलेगी. जैसलमेर में नया कोचिंग मेंटेनेंस डिपो भी तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में यहां से कई नई ट्रेनों की शुरुआत की संभावना बढ़ जाएगी. रेल मंत्री ने बताया कि जैसलमेर से जोधपुर के बीच रेलवे लाइन को भी अपग्रेड किया जाएगा, ताकि यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन में गति और क्षमता बढ़ाई जा सके.

पढ़ें. पीएम मोदी ने राजस्थान को दिया बड़ा तोहफा, 1.08 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसलमेर आने की संभावना : समारोह में रेल मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि जैसलमेर स्टेशन के विकास कार्य में तेजी लाई गई है और यह अगले एक महीने में पूरा हो जाएगा. कोशिश की जा रही है कि इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जाए. इससे जैसलमेर को पर्यटन और रेलवे विकास के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी. उद्घाटन समारोह में विधायक छोटूसिंह, सांसद उम्मेदराम बेनीवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

कार्यक्रम में सांसद बेनीवाल ने लंबी दूरी की ट्रेनों की जरूरत पर जोर दिया, जबकि कैलाश चौधरी ने जैसलमेर-भाभर रेल लाइन को मंजूरी देने की मांग दोहराई. पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान को पहली बार रेल मंत्रालय में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिससे राज्य में विकास की नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं.