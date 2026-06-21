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मंत्री वैष्णव ने बीकानेर-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, बोले- कांग्रेस ने रेल विकास में राजस्थान की अनदेखी की...

रेल मंत्री ने कहा कि राजस्थान में 76 हजार करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों में नई रेल योजनाओं पर चर्चा.

Minister Vaishnaw flagged off the Sabarmati Express
मंत्री वैष्णव ने दिखाई साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 3:58 PM IST

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बीकानेर: केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बीकानेर दौरे के दौरान अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के साथ ही बीकानेर-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. उन्होंने राजस्थान में रेलवे के विकास, सीमावर्ती क्षेत्रों में नई रेल परियोजनाओं, रेल बजट में हुई वृद्धि और नई ट्रेन सेवाओं को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं एवं संकेत दिए.

योग से शुरुआत: रेल मंत्री वैष्णव सुबह बीकानेर स्टेशन पहुंचे, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, जनप्रतिनिधियों, रेलवे अधिकारियों तथा भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया. वे डॉ. करणी सिंह स्टेडियम गए, जहां योग दिवस पर सामूहिक योग कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया. वैष्णव ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की भारतीय जीवन पद्धति है.

रेल मंत्री वैष्णव बोले... (ETV Bharat Bikaner)

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साबरमती एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी: योग कार्यक्रम के बाद रेल मंत्री ने बीकानेर स्टेशन पर बीकानेर-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. उन्होंने कहा कि रेलवे लगातार यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहा है. नई रेल सेवाओं से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

राज्य में 76 हजार करोड़ के रेल प्रोजेक्ट: रेल मंत्री ने कहा कि अभी राजस्थान में रेलवे आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगभग 76 हजार करोड़ रुपए के विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं. रेलवे लाइनों के दोहरीकरण, विद्युतीकरण, स्टेशन पुनर्विकास, नई लाइनों और अन्य आधारभूत परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान को रेलवे के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए बजट मिलता था. अब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कई गुना बढ़कर लगभग 10 हजार करोड़ रुपए सालाना पहुंच गया.

Union Ministers Vaishnaw and Meghwal performed yoga in Bikaner
केंद्रीय मंत्री वैष्णव और मेघवाल ने बीकानेर में किया योग (ETV Bharat Bikaner)

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सीमांत क्षेत्रों के लिए नई रेल योजनाएं: मंत्री ने कहा कि अनूपगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर सहित पूरे बॉर्डर क्षेत्र में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की DPR तैयार की जा रही है. इनके पूरा होने से सीमावर्ती जिलों के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी. व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. सामरिक दृष्टि से भी मजबूती मिलेगी.

बीकानेर से नई ट्रेनों पर निर्णय: उन्होंने बताया कि बीकानेर से चंडीगढ़ सहित अन्य प्रमुख शहरों के लिए नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने की मांग रेलवे को मिली है. इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. समीक्षा रिपोर्ट के बाद आगे कार्रवाई करेंगे. आवश्यकता के अनुसार नई रेल सेवाओं पर निर्णय लिया जाएगा.

People welcoming Minister Vaishnav at Bikaner station
बीकानेर स्टेशन पर मंत्री वैष्णव का अभिनंदन करते हुए लोग (ETV Bharat Bikaner)

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कांग्रेस पर निशाना: रेल मंत्री वैष्णव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने कई दशक बीकानेर और राजस्थान में रेलवे विकास की अनदेखी की. पीएम मोदी के नेतृत्व में पहली बार बीकानेर को वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की सौगात मिली है.

योग से विश्व में बढ़ा भारत का सम्मान: उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने एक शताब्दी पहले अपने ज्ञान और विचारों से विश्व मंच पर भारत की पहचान स्थापित की थी. उसी प्रकार पीएम मोदी के प्रयास से योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है. आज कई देशों में योग अपनाया जा रहा है. इससे भारत की संस्कृति तथा परंपरा का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है. केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, मंत्री सुमित गोदारा, विधायक सिद्धि कुमारी, जेठानंद व्यास एवं डॉ. विश्वनाथ के साथ बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, रेलवे अधिकारी मौजूद थे.

कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन: पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला के नेतृत्व में कांग्रेस ने रेल मंत्री को रेलवे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा. इसमें बीकानेर रेलवे वर्कशॉप के आधारभूत ढांचे के विकास, संसाधनों के विस्तार और रेलवे से जुड़ी अन्य लंबित मांगों को पूरा करने का आग्रह किया. मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक परीक्षण एवं कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया.

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