ETV Bharat / state

पलामू में खुलेगी रेलवे वैगन फैक्ट्री! केंद्रीय रेलवे मंत्री ने पलामू सांसद विष्णुदयाल को दिया आश्वासन

केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद विष्णुदयाल राम को पलामू में रेलवे वैगन फैक्ट्री लगाने का आश्वासन दिया है.

Railway Minister Ashwini Vaishnaw
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान पलामू सांसद (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 30, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: जिले में रेलवे वैगन फैक्ट्री खोली जाएगी. जहां रेलवे के वैगन का उत्पादन होगा और साथ ही उसके रखरखाव के बीच सुविधा उपलब्ध होगी. पलामू के गढ़वा रोड या जपला के इलाके में रेलवे वैगन फैक्ट्री को खोला जा सकता है. पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रेलवे वैगन फैक्ट्री लगाने की मांग की है.

रेलवे मंत्री ने दिया फैक्ट्री लगाने का आश्वासन

इस दौरान रेलवे मंत्री ने पलामू सांसद विष्णुदयाल राम को फैक्ट्री लगाने का आश्वासन दिया है. पलामू सांसद सांसद विष्णु दयाल राम ने रेलवे मंत्री को बताया कि पलामू के गढ़वा रोड एवं जपला में रेलवे के पास पर्याप्त जमीन है, जिस पर फैक्ट्री को खोला जा सकता है.

क्षेत्र का होगा औद्योगिक विकास

रेलवे वैगन फैक्ट्री खुलने से पलामू के इलाके के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे. साथ-साथ इलाके का औद्योगिक विकास भी होगा. सांसद विष्णुदयाल राम लंबे समय से पलामू के औद्योगिक विकास को लेकर प्रयास कर रहे हैं और कई स्तर पर आवाज उठा चुके हैं.

चोपन देवघर एक्सप्रेस चलाने की मांग

इसी कड़ी में उन्होंने वैगन उत्पादन एवं रखरखाव सुविधा फैक्ट्री लगाने की मांग की है. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान पलामू सांसद ने चोपन देवघर एक्सप्रेस चलाने की मांग की है, जो पलामू के रास्ते देवघर तक जाएगी. दक्षिण भारत से बेहतर संपर्क के लिए चोपन एर्नाकुलम तक नहीं रेल सेवा शुरू करने की भी सांसद ने मांग की है, जो डालटनगंज-गढ़वा-रांची- राउरकेला होते हुए एर्नाकुलम तक जाएगी.

रेलवे वैगन फैक्ट्री लगने से मिलेगा रोजगार

वहीं रांची-अहमदाबाद एक्सप्रेस वाया लोहरदगा-डालटनगंज-जपला की मांग भी की गई है. पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि रेलवे वैगन फैक्ट्री लगने से पलामू के इलाके के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे और इलाके का औद्योगिक विकास होगा. इस इलाके की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

ये भी पढ़ें- चलती ट्रेन से गिरे झारखंड के लड़के की मौत, रेलवे ने शुरू की घटना की जांच

समर स्पेशल ट्रेनों का तोहफा: भीड़ से राहत के लिए 12 नई ट्रेनें, रांची समेत झारखंड को सीधा फायदा

गर्भवती महिला ने जनरल कोच में यात्रा के दौरान बच्चे को दिया जन्म, रेलवे स्टाफ की हो रही तारीफ

TAGGED:

RAILWAY WAGON FACTORY IN INDIA
पलामू में रेलवे वैगन फैक्ट्री
RAILWAY MINISTER ASHWINI VAISHNAW
पलामू में खुलेगी वैगन फैक्ट्री
ASHWINI VAISHNAW ASSURED FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.