पलामू में खुलेगी रेलवे वैगन फैक्ट्री! केंद्रीय रेलवे मंत्री ने पलामू सांसद विष्णुदयाल को दिया आश्वासन
केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद विष्णुदयाल राम को पलामू में रेलवे वैगन फैक्ट्री लगाने का आश्वासन दिया है.
Published : April 30, 2026 at 2:29 PM IST
पलामू: जिले में रेलवे वैगन फैक्ट्री खोली जाएगी. जहां रेलवे के वैगन का उत्पादन होगा और साथ ही उसके रखरखाव के बीच सुविधा उपलब्ध होगी. पलामू के गढ़वा रोड या जपला के इलाके में रेलवे वैगन फैक्ट्री को खोला जा सकता है. पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रेलवे वैगन फैक्ट्री लगाने की मांग की है.
रेलवे मंत्री ने दिया फैक्ट्री लगाने का आश्वासन
इस दौरान रेलवे मंत्री ने पलामू सांसद विष्णुदयाल राम को फैक्ट्री लगाने का आश्वासन दिया है. पलामू सांसद सांसद विष्णु दयाल राम ने रेलवे मंत्री को बताया कि पलामू के गढ़वा रोड एवं जपला में रेलवे के पास पर्याप्त जमीन है, जिस पर फैक्ट्री को खोला जा सकता है.
नई दिल्ली में @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw जी से मुलाकात कर पलामू में वैगन फैक्ट्री, नई ट्रेन सेवाएं, राजधानी एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने व रेलवे अंडरब्रिज निर्माण की मांग रखी। मंत्री जी ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।@BJP4India @BJP4Jharkhand pic.twitter.com/coFZrNPTBg— Vishnu Dayal Ram (@vishnumppalamu) April 29, 2026
क्षेत्र का होगा औद्योगिक विकास
रेलवे वैगन फैक्ट्री खुलने से पलामू के इलाके के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे. साथ-साथ इलाके का औद्योगिक विकास भी होगा. सांसद विष्णुदयाल राम लंबे समय से पलामू के औद्योगिक विकास को लेकर प्रयास कर रहे हैं और कई स्तर पर आवाज उठा चुके हैं.
चोपन देवघर एक्सप्रेस चलाने की मांग
इसी कड़ी में उन्होंने वैगन उत्पादन एवं रखरखाव सुविधा फैक्ट्री लगाने की मांग की है. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान पलामू सांसद ने चोपन देवघर एक्सप्रेस चलाने की मांग की है, जो पलामू के रास्ते देवघर तक जाएगी. दक्षिण भारत से बेहतर संपर्क के लिए चोपन एर्नाकुलम तक नहीं रेल सेवा शुरू करने की भी सांसद ने मांग की है, जो डालटनगंज-गढ़वा-रांची- राउरकेला होते हुए एर्नाकुलम तक जाएगी.
रेलवे वैगन फैक्ट्री लगने से मिलेगा रोजगार
वहीं रांची-अहमदाबाद एक्सप्रेस वाया लोहरदगा-डालटनगंज-जपला की मांग भी की गई है. पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि रेलवे वैगन फैक्ट्री लगने से पलामू के इलाके के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे और इलाके का औद्योगिक विकास होगा. इस इलाके की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
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