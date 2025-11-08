ETV Bharat / state

बनारस के रेलवे स्टेशनों पर रोज आएंगी 400-500 ट्रेनें; रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बरेका के निरीक्षण में दिए संकेत

वाराणसी: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वाराणसी के रेलवे स्टेशन कैंट, बनारस, काशी और बनारस रेल कारखाने का निरीक्षण किया. उन्होंने रेल कारखाना में गुणवत्ता बढ़ाने, क्वालिटी पर ध्यान देने एवं नवाचार तथा वाराणसी में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने को लेकर अधिकारियों से वार्ता की. अश्विनी वैष्णव ने बनारस रेल कारखाने के कर्मचारियों से बात कर उनकी समस्याओं को भी सुना.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार सुबह काशी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण किया. साथ ही विकास योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की. इसके बाद मंत्री वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे. यहां उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि वाराणसी में किस तरह रेलवे की कैपेसिटी बढ़े.

कहा, आज वाराणसी के विभिन्न स्टेशनों पर रोज करीब 150 रेल गाड़िया आती हैं. इसे कैसे 400-500 गाड़ी किया, जिससे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा रेल गाड़ियां चल सकें. काशी की समृद्ध ऐतिहासिकता को देखने के लिए लोग आते हैं. इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी भी विस्तृत चर्चा की. इसको लेकर बनारस रेलवे स्टेशन, कैंट एवं काशी स्टेशन का एक संयुक्त मास्टर प्लान लॉन्ग टर्म डेवलमेंट के अनुसार तैयार किया जाएगा.

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि अरनास कैंट रेलवे स्टेशन से एक तो ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, दूसरा वाराणसी की जो हेरिटेज एवं संस्कृति है, उसके आधार पर स्टेशन का डेवलपमेंट हो, रेलवे स्टेशन पर नया प्लेटफार्म बना सकें, जिससे नई गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा आ सकें. यात्रियों को सुविधा के लिए एक परमानेंट होल्डिंग एरिया बन सके, जो कालोनियां है उनका री-डेवलपमेंट किया जा सके इस विषय पर चर्चा की गई है.

मंत्री ने आगे बताया कि रोपवे का भी काम चल रहा है. रोपवे एवं स्टेशन को इंटीग्रेटेड करके काम करना है. काशी स्टेशन बड़ा हो गया है. अब वहां से कई गाड़ियों का आवागमन किया जा सकें. इसके बाद मंत्री अश्विनी वैष्णव बनारस रेल इंजन कारखाना निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार एवं बरेका महाप्रबंधक सोमेश कुमार उपस्थित थे.