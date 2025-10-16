जयपुर में बनेगा आधुनिक एआई डेटा सेंटर; अश्विनी वैष्णव बोले - कांग्रेस ने देश की ग्रोथ रेट रोकी

ETV Bharat / state

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर देश की अर्थव्यवस्था के विकास को रोकने का आरोप लगाया.

जयपुर: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जयपुर में आयोजित एक प्रबुद्धजन सम्मेलन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार के दस साल के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था का विकास रुका रहा. उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के आने के बाद देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आया और बेहतर नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गई. इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री वैष्णव ने जयपुर में एक एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा भी की.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत था. इसके बाद एक कालखंड ऐसा आया, जब ढाई सौ से 300 साल तक हमें गुलामी झेलनी पड़ी. आजादी के बाद भी हमारी मानसिकता नहीं बदली, लेकिन 2014 में जब भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आया, तो उन्होंने संकल्प लिया कि गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है. 2000 वर्षों पुरानी आर्थिक शक्ति है, उस आर्थिक शक्ति को फिर से जागृत करना है. वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना है. यह संकल्प लिया. संकल्प के पीछे एक के बाद एक काम किया जो आज हमारे सामने आ रहे हैं.

पढ़ें: 'विश्व भारत की ओर विश्वास की दृष्टि से देख रहा', ब्रह्माकुमारीज के कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री वैष्णव

उन्होंने आगे कहा कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय हमारी अर्थव्यवस्था दसवें पायदान पर थी. उसके बाद 2004 से 2014 तक कांग्रेस का शासन रहा और अर्थव्यवस्था दसवें पायदान पर ही ठहरी रही. दस साल की कांग्रेस सरकार में अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ. वर्ष 2014 में सरकार बदलने के बाद पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और बेहतर नीतियों के चलते देश आर्थिक रूप से मजबूत होता गया और आज चौथे पायदान पर पहुंच गया है.

जयपुर में एआई डेटा सेंटर बनेगा: रेलमंत्री ने रेलवे के विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यूपीए सरकार में रेलवे का बजट 680 करोड़ रुपए था. आज पीएम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान रेलवे को 10 हजार करोड़ रुपए मिल रहे हैं. पिछले 11 वर्षों में रेलवे में जितने काम हुए हैं, उतने 60 वर्षों में नहीं हुए. उन्होंने नमो भारत और अमृत भारत ट्रेन का हवाला देते हुए कहा कि इनमें गिलास का पानी तक नहीं हिलता. 85 स्टेशनों का नवनिर्माण किया जा रहा है, स्टेशन में हमारी संस्कृति का समावेश है. देश में स्टेशन, हाईवे, एयरपोर्ट बन रहे हैं. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 5,000 नवयुवकों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी. आईटी का जमाना है, जयपुर को भी एक बड़ा हब और डेटा सेंटर मिले, इसका प्रयास करेंगे. जल्द ही जमीन लेकर जयपुर में एक एआई डेटा सेंटर बनाया जाएगा.

