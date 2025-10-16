ETV Bharat / state

जयपुर में बनेगा आधुनिक एआई डेटा सेंटर; अश्विनी वैष्णव बोले - कांग्रेस ने देश की ग्रोथ रेट रोकी

प्रबुद्धजन सम्मेलन में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जयपुर में आयोजित एक प्रबुद्धजन सम्मेलन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार के दस साल के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था का विकास रुका रहा. उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के आने के बाद देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आया और बेहतर नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गई. इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री वैष्णव ने जयपुर में एक एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा भी की. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत था. इसके बाद एक कालखंड ऐसा आया, जब ढाई सौ से 300 साल तक हमें गुलामी झेलनी पड़ी. आजादी के बाद भी हमारी मानसिकता नहीं बदली, लेकिन 2014 में जब भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आया, तो उन्होंने संकल्प लिया कि गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है. 2000 वर्षों पुरानी आर्थिक शक्ति है, उस आर्थिक शक्ति को फिर से जागृत करना है. वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना है. यह संकल्प लिया. संकल्प के पीछे एक के बाद एक काम किया जो आज हमारे सामने आ रहे हैं. पढ़ें: 'विश्व भारत की ओर विश्वास की दृष्टि से देख रहा', ब्रह्माकुमारीज के कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री वैष्णव