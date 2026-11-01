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BLW पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव; कैंटीन में कर्मचारियों के साथ किया भोजन

BLW पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: यूपी की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनारस रेल इंजन कारखाना (BLW) का भी दौरा किया. इस मौके पर उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की. वहां कर्मचारियों से मुलाकात की.

उन्होंने सरदार पटेल के अद्वितीय योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा.