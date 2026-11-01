BLW पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव; कैंटीन में कर्मचारियों के साथ किया भोजन
रेलमंत्री ने बरेका कर्मचारी कैंटीन में सीधे कर्मचारियों के साथ बैठकर दोपहर का भोजन किया, बातचीत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:54 AM IST
वाराणसी: यूपी की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनारस रेल इंजन कारखाना (BLW) का भी दौरा किया. इस मौके पर उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की. वहां कर्मचारियों से मुलाकात की.
उन्होंने सरदार पटेल के अद्वितीय योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा.
इस दौरे का रेल मंत्री का सहज रूप भी देखने को मिला. उन्होंने बरेका कर्मचारी कैंटीन में औपचारिक परिवेश से अलग हटकर सीधे कर्मचारियों के साथ बैठकर दोपहर का भोजन किया. इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से सहज और आत्मीय वातावरण में बातचीत की.
उनकी कार्यप्रणाली, कार्यस्थल की कैंटीन में खान-पान की सुविधाओं, अनुभवों और सुझावों के बारे में जानकारी ली. इस मौके पर कर्मचारियों में विशेष उत्साह और प्रसन्नता का माहौल दिखाई दिया. कर्मचारियों ने इसे अपने लिए अविस्मरणीय अनुभव बताया.
इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बरेका के विभिन्न कर्मचारी संगठनों, जिनमें बरेका कर्मचारी परिषद, एससी-एसटी एसोसिएशन, बीएलडब्ल्यू मजदूर संघ और मेंस कांग्रेस ऑफ बीएलडब्ल्यू के प्रतिनिधियों उनकी समस्याओं, सुझावों एवं मांगों पर सकारात्मक चर्चा की.
इस दौरान कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपे. रेल मंत्री ने उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और उचित सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया. इस अवसर पर बरेका में कार्यरत महिला कर्मचारियों से भी विशेष रूप से संवाद किया.
उन्होंने महिला सशक्तिकरण, कार्यस्थल पर सुरक्षित और अनुकूल वातावरण, बेहतर सुविधाओं, रेलवे के कार्यों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. उन्होंने रेलवे की प्रगति और विकास में महिला कर्मचारियों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया.
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