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झारखंड के इस इलाके में रेल लाइन होगा डाइवर्ट! जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, यहां मौजूद है बाघ-हाथी का कॉरिडोर

पीटीआर के कोर एरिया से गुजरने वाली रेलवे लाइन को डाइवर्ट किया जाना है. यह इलाका हाथी और बाघ का कॉरिडोर है.

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ग्राफिक्स इमेज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 30, 2026 at 3:44 PM IST

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पलामू: झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से गुजरने वाली रेलवे लाइन को डायवर्ट किया जाना है. यह रेल लाइन पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मौजूद है. यह इलाका हाथी और बाघ का कॉरिडोर है. दरअसल, सोननगर से झारखंड के पतरातू तक रेलवे तीसरी लाइन को बिछा रही है. कई इलाकों में इसका कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया इलाके में पटरी बिछाने का कार्य शुरू नहीं हुआ है.

दरअसल, 2021 में रेलवे विकास निगम ने तीसरी लाइन बिछाने को लेकर पलामू टाइगर रिजर्व से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था. पलामू टाइगर रिजर्व ने तीसरी लाइन बिछाने को लेकर आपत्ति जताई थी और रेल लाइन डाइवर्ट करने को कहा था. पूरा मामला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्ड में गया था. जबकि 2023 में यह मामला नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड में पहुंचा था, जिसमें तीसरी लाइन बिछाने की मंजूरी नहीं दी गई और पहले से मौजूद दोनों लाइन को डाइवर्ट करने को कहा गया.

जानकारी देते पीटीआर के उपनिदेशक (ETV BHARAT)

छिपादोहर और हेहेगड़ा के बीच होना है रेल लाइन डाइवर्ट

पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मौजूद लातेहार के छिपादोहर और हेहेगड़ा रेलवे स्टेशन के बीच रेल लाइन को डायवर्ट किया जाना है. दोनों रेल लाइन की दूरी करीब 11 किलोमीटर है. छिपादोहर से डायवर्ट होने के बाद रेल केड गांव होते हुए हेहेगड़ा तक जाएगी. डायवर्ट होने के बाद दूरी 11 किलोमीटर से बढ़कर 14 किलोमीटर के करीब हो जाएगी.

डायवर्ट होने वाला रेल लाइन पलामू टाइगर रिजर्व के बाहरी हिस्से से गुजरेगा और कुछ सौ मीटर का इलाका पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा रहेगा. डाइवर्ट होने के बाद पलामू टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली रेल लाइन में टनल भी बनाया जाना है, ताकि वन्य जीव के कॉरिडोर को कोई नुकसान नहीं हो.

railway line passing through core area of ​​Palamu Tiger Reserve diverted
पलामू टाइगर रिजर्व (ETV BHARAT)

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

पलामू टाइगर रिजर्व और रेलवे विकास निगम के तरफ से रेल लाइन डाइवर्ट करने को लेकर सर्वे का कार्य पूरा हो गया है. सर्वे के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें जिला प्रशासन भी शामिल है. डायवर्ट होने के बाद स्थितियां का आकलन किया जा रहा है. रेल लाइन को लेकर कई जगहों पर ग्रामीणों ने अपने सुझाव भी दिए और अपनी मांग को भी रखा है. ग्रामीणों के सुझाव एवं मांग को भी ध्यान में रखा जा रहा है एवं उसकी समीक्षा की जा रही है.

रेल लाइन को रीलोकेट करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है. इसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है. फिलहाल जमीन अधिग्रहण के लिए पत्र मिला है. वन क्षेत्र में होने वाले डायवर्जन को लेकर सर्वे का निर्देश दिया गया है. वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया ने सर्वे किया है, जिसमें डायवर्जन के बाद क्या-क्या बदलाव होगा यह डिटेल में बताया गया है. रेल लाइन का डाइवर्ट होना बाघ एवं हाथी कॉरिडोर के लिए अच्छा होगा:-प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

railway line passing through core area of ​​Palamu Tiger Reserve diverted
पलामू टाइगर रिजर्व का लोगो (ETV BHARAT)

बाघ और हाथी के कॉरिडोर से होकर गुजरता है यह रेल लाइन

छिपादोहर और हेहेगड़ा रेलवे स्टेशन के बीच का इलाका बाघ और हाथी का कॉरिडोर है. दोनों रेलवे स्टेशन के बीच कई बार वन्य जीव हादसे का शिकार भी हुए हैं. दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच गुजरने वाली ट्रेनों की स्पीड लिमिट तय की गई है. ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है. इस इलाके में लगातार हाथी एवं बाघ के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है. कई बार रेलवे एवं पलामू टाइगर रिजर्व के बीच इस रेल लाइन को लेकर विवाद हुआ है. यह इलाका घने जंगल एवं नदियों से घिरा हुआ है.

यह इलाका हाथी और बाघ का कॉरिडोर है. रेल लाइन का डाइवर्ट होना वन्य जीव के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. रेल लाइन का डायवर्ट होने के बाद हाथी और बाघ का इलाका सुरक्षित हो जाएगा:- प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव, वन्य जीव विशेषज्ञ

1906 में रेलवे ने पटरी बिछाने के लिए अधिग्रहण किया था जमीन

पलामू के इलाके में 1903-04 में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी. जिस इलाके में रेलवे लाइन का डायवर्ट किया जाना है, उस इलाके में 1906 में रेलवे ने पटरी बिछाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया था. 1974- 75 में रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ था. 1973 में पलामू टाइगर रिजर्व का गठन हुआ. इसके बाद 2018-19 में रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर के तहत थर्ड लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था.

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