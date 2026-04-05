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मनेंद्रगढ़ में रेल लाइन को लेकर घमासान, मंत्री के बयान पर समाजसेवी का पलटवार, ‘तथ्यों से दें जवाब, भ्रम न फैलाएं’

रेल लाइन को लेकर मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि घंटा बजाने या दाढ़ी बढ़ाने से काम नहीं होता. जो करना था, हम कर रहे.

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मनेंद्रगढ़ में रेल लाइन को लेकर घमासान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 5, 2026 at 3:37 PM IST

4 Min Read
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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित रेलवे लाइन को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के हालिया बयान के बाद समाजसेवी रमाशंकर गुप्ता ने पलटवार करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं.

मंत्री के बयान पर समाजसेवी का पलटवार, ‘तथ्यों से दें जवाब, भ्रम न फैलाएं’ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'तथ्यों के आधार पर दें बयान'

समाजसेवी रमाशंकर गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री एक जिम्मेदार पद पर हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी विषय पर तथ्यों के आधार पर बयान दें. उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे लाइन के आंदोलन से उनका कभी कोई संबंध नहीं रहा.

दाढ़ी रखने का भी रेलवे आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं था, यह सिर्फ मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने की मांग के समर्थन में था.- रमाशंकर गुप्ता, समाजसेवी

बीजेपी पर निशाना

गुप्ता ने भाजपा की पूर्ववर्ती 15 साल की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौरान जिले के गठन की नीयत ही नहीं थी. जिला बनाने का काम भूपेश सरकार ने किया, उसी के साथ हमारा आंदोलन भी समाप्त हो गया. उन्होंने मंत्री पर आरोप लगाया कि वे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर उन्हें अनावश्यक विवाद में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं.

रेलवे को लेकर उठाए सवाल

रेलवे परियोजना की प्रगति पर बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और भू-अर्जन अधिकारी द्वारा 27 तारीख को रेलवे विभाग को पत्र भेजकर मुआवजा राशि की मांग की गई है. अब तक रेलवे की ओर से पैसा नहीं आया है. ऐसे में अधिकारी क्या अपने घर से पैसा बांटेंगे?

कई प्रक्रियाओं में लगेगा समय

उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे विभाग ने अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता बताते हुए नया आवेदन दिया है, जिसके तहत पुनः सर्वे की प्रक्रिया 24 से 27 तारीख के बीच शुरू की गई है. गुप्ता के अनुसार, जब तक सर्वे, दावा-आपत्ति, नोटिफिकेशन और अवार्ड जैसी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जातीं, तब तक निर्माण कार्य शुरू होना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं में समय लगता है और पिछले अनुभव के आधार पर कम से कम 6 से 8 महीने का समय लग सकता है.

घंटा बजाने से काम नहीं होता- मंत्री

इससे पहले मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि रेलवे लाइन जैसी बड़ी परियोजनाओं में कई प्रक्रियाएं होती हैं और सिर्फ आंदोलन या प्रतीकात्मक विरोध से काम नहीं होता. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, घंटा बजाने या दाढ़ी बढ़ाने से कोई काम नहीं होता. जो करना था, हम कर रहे हैं.

जल्द निकलेगा टेंडर

मंत्री ने दावा किया कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा. वित्तीय स्थिति पर स्पष्टता देते हुए मंत्री ने कहा कि परियोजना के लिए धन की कोई कमी नहीं है. “करीब 241 करोड़ की परियोजना के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने 330-330 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. पैसा रेलवे को मिल चुका है,” उन्होंने दावा किया.

मेडिकल कॉलेज की तरह ही रेलवे लाइन का काम भी आगे बढ़ेगा. तीन से चार महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

अब देखना होगा कि इस बयानबाजी के बीच रेलवे लाइन परियोजना कब तक धरातल पर उतरती है. फिलहाल, सियासी आरोप-प्रत्यारोप के चलते मुद्दा और भी गरमाता नजर आ रहा है.

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