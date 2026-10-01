ETV Bharat / state

रतलाम में सुरक्षा से लैस हो रहे ट्रेनों के इंजन, टेस्टिंग ट्रैक पर 'कवच' का ट्रायल

रतलाम: रतलाम रेल मंडल के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर 100% कवच की सुरक्षा प्रणाली इंस्टॉल होने के बाद अब अन्य रेलमार्गों पर भी कवच सिस्टम का इंस्टालेशन तेजी से किया जा रहा है. रतलाम के डीजल शेड में रतलाम रेल मंडल के 92 लोको इंजन को कवच सुरक्षा प्रणाली से लैस किया जा रहा है. यहां अब तक 68 लोको इंजन में कवच सुरक्षा प्रणाली इंस्टॉल की जा चुकी है. इन इंजन को यहां बनाए गए 400 मीटर के कवच टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट भी किया जा रहा है.

रतलाम रेल मंडल द्वारा कवच सुरक्षा प्रणाली का लाइव डेमोंसट्रेशन देकर बताया जा रहा है कि किस तरह यह सुरक्षा प्रणाली काम करती है. दरअसल भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित कवच सिस्टम को सभी प्रमुख रेलमार्गों पर स्टॉल किया जा रहा है. कवच सिस्टम ट्रेनों के बीच टक्कर को रोकने और दुर्घटनाओं से बचाव करता है. यदि दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने-सामने आ जाएं या पीछे से आ रही ट्रेन के टकराने का खतरा हो यह सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है और टक्कर होने के पूर्व ही ट्रेन को रोक देता है.

ट्रेन के लोको में लगे उपकरण, ट्रैक पर लगे सेंसर और रेलवे स्टेशनों पर लगे सिग्नल सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं. जो खतरा होने पर पायलट को चेतावनी देते हैं. पायलट द्वारा प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने पर कवच सिस्टम खुद ही ब्रेक लगा देता है और ट्रेन रुक जाती. खराब मौसम या कोहरे की स्थिति में यदि पायलट को सिग्नल दिखाई नहीं देते हैं तब भी कवच सिस्टम पायलट को अलर्ट करता है और सिग्नल ब्रेक होने के पहले ही ट्रेन को रोक देता है.

रतलाम के टेस्टिंग ट्रैक पर कवच का ट्रायल (ETV Bharat)

92 लोको इंजन में कवच सुरक्षा प्रणाली का इंस्टालेशन किया जाना

रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया "रतलाम रेल मंडल में गोधरा से नागदा तक 100% कवच के इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है. इसके अतिरिक्त नागदा से भोपाल रूट, रतलाम से चंदेरिया रूट और उज्जैन एवं इंदौर रोड पर भी कवच इंस्टॉलेशन की स्वीकृति मिलने के बाद इंस्टॉलेशन का कार्य तेजी से जारी है. रतलाम स्थित डीजल शेड में रतलाम रेल मंडल के 92 लोको इंजन में कवच सुरक्षा प्रणाली का इंस्टालेशन किया जाना है, जिसमें 68 लोको में इंस्टॉलेशन हो भी चुका. इंस्टॉल की गई कवच प्रणाली और उपकरण की टेस्टिंग के लिए यहां 400 मीटर का एक टेस्टिंग ट्रैक बनाया गया है. जहां कवच प्रणाली इंस्टॉल की गई है. इस ट्रैक पर लोको इंजन को चलाकर कवच प्रणाली का ट्रायल किया जाता है."

रतलाम के टेस्टिंग ट्रैक पर कवच का ट्रायल (ETV Bharat)

कवच सुरक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से भारत में विकसित स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली

ईटीवी भारत की टीम ने लोको इंजन में मौजूद रह कर कवच प्रणाली का लाइव डेमोंसट्रेशन लिया है. जिसमें लोको पायलट द्वारा सिग्नल को नजरअंदाज करने पर कवच सुरक्षा प्रणाली ने पायलट को अलर्ट देना शुरू किया जिसके बाद सिग्नल क्रॉस होने के ठीक पहले कवच ने ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम ऑन कर दिया और रेल इंजन वहीं रुक गया. गौरतलब है कि कवच सुरक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से भारत में विकसित स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली है. जो रेल दुर्घटनाओं को रोकने के साथ सुरक्षित सफर को सुनिश्चित कर रही है.