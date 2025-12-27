ड्यूटी के दौरान हादसा; वंदे भारत की चेकिंग कर रहे रेलवे JE की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, एक महीने पहले गोंडा से हुआ था ट्रांसफर
आलमबाग इंस्पेक्टर सुभाष सरोज ने बताया, ऐशबाग कोचिंग डिपो में जूनियर-इंजीनियर प्रवीण कुमार सिंह की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 8:50 PM IST
लखनऊ: आलमबाग में ड्यूटी के दौरान रेलवे के जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई. ऐशबाग कोचिंग डिपो में तैनात जेई प्रवीण कुमार सिंह वंदे भारत ट्रेन की नाइट चेकिंग कर रहे थे. आलमबाग इंस्पेक्टर सुभाष सरोज ने बताया कि इस दौरान किसी दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई.
परिवार को लखनऊ शिफ्ट करने वाले थे: आलमबाग इंस्पेक्टर सुभाष सरोज ने बताया, ऐशबाग कोचिंग डिपो में रेलवे के जूनियर इंजीनियर प्रवीण कुमार सिंह का एक महीने पहले ही गोंडा से लखनऊ ट्रांसफर हुआ था. वह जल्द ही अपने परिवार को भी लखनऊ में शिफ्ट करने वाले थे, पर इस हादसे ने हंसता-खेलता परिवार उजाड़ दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है.
ड्यूटी के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा: इंस्पेक्टर सुभाष सरोज ने कहा कि प्रवीण कुमार सिंह 38 वर्ष के थे और वह यूपी में कुशीनगर के खिरिया के रहने वाले थे. वह रेलवे के मैकेनिकल विभाग में जेई के पद पर तैनात थे. प्रवीण शुक्रवार-शनिवार की रात वंदे भारत ट्रेन की नाइट चेकिंग ड्यूटी पर तैनात थे. चेकिंग के दौरान वह पटरी के पास से गुजर रही किसी अन्य ट्रेन की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
लखनऊ में प्रवीण अकेले ही रह रहे थे: घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में शोक की लहर दौड़ गई. प्रवीण की मौत की खबर ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया है. प्रवीण पहले गोंडा में तैनात थे और एक महीने पहले ही उनका ट्रांसफर लखनऊ हुआ था.
वह लखनऊ में वे अभी अकेले ही रह रहे थे. उन्होंने पत्नी प्रीति सिंह और 5 साल की बेटी मान्या को कुछ दिनों में लखनऊ शिफ्ट करने का प्लान बनाया था, लेकिन उससे पहले ही काल ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. आलमबाग पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए।
यह भी पढ़ें- सहारनपुर में रफ्तार का कहर; अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, दो सगे भाइयों समेत चार लोगों की मौत