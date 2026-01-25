ETV Bharat / state

रेलवे ने गणतंत्र दिवस को लेकर जारी किया अलर्ट, सुरक्षा को लेकर धनबाद स्टेशन पर खड़े हो रहे सवाल

गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर रेलवे ने सभी रेल मंडलों को अलर्ट जारी किया है.

RAILWAY SECURITY ALERT IN DHANBAD
धनबाद रेलवे स्टेशन (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: आतंकवादियों, नक्सलियों और अन्य असामाजिक तत्वों के द्वारा रेलगाड़ियों के साथ रेल प्रतिष्ठानों पर विध्वंसक कार्रवा ई की प्रबल संभावना है. यह रेलवे बोर्ड के द्वारा सभी रेल मंडल में पत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया है. गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने सभी रेल मंडल को अलर्ट जारी किया है. जारी अलर्ट में यह भी बताया है कि सीपीआई माओवादियों के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्लैक डे मनाने की घोषणा की गई है.

कुल 13 बिंदुओं पर कड़ी सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए हैं. बावजूद इसके धनबाद रेल मंडल के धनबाद स्टेशन पर और ट्रेनों में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. एक्सप्रेस ट्रेनों में अवैध वेंडर सामानों की बिक्री करते नजर आए. दलाल के द्वारा पैसे लेकर ट्रेन के अंदर प्रवेश कराया गया. चंद रुपए के लिए यात्रियों की सुरक्षा कैसे भगवान भरोसे चल रही है, यह समझने की जरूरत है. वह भी तब जब रेलवे को अलर्ट पर रखा गया है.

धनबाद रेलवे स्टेशन से जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (ईटीवी भारत)

घूस देकर वेंडर चढ़ते हैं ट्रेनों में

ट्रेनों में चढ़ने वाले अवैध वेंडर से बातचीत भी की गई. उसने बताया कि 300 रुपए दलाल को देना पड़ता है. जिसके बाद ट्रेनों के अंदर एंट्री मिल पाती है. इतनी बात करते हुए वेंडर ट्रेन के अंदर प्रवेश कर गया. वहीं यात्री प्रसून सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा को लेकर कोई भी व्यवस्था धनबाद स्टेशन पर नहीं है. सुरक्षा गार्ड भी नहीं है. 26 जनवरी के अलर्ट को लेकर कोई भी सुरक्षा नजर नहीं आ रही है.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने कहा कि निर्देश को लेकर पूरी तरह से रेलवे में चौकसी बरती जा रही है. अवैध वेंडर के एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रवेश पर उन्होंने कहा कि वार रूम इसके लिए 24 घंटे एक्टिव मोड में रहता है. जिस ट्रेन में सूचना मिलती है, तत्काल या फिर अगले स्टेशन पर टीम के द्वारा कार्रवाई की जाती है. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना दीजिए कार्रवाई की जाएगी.


ये भी पढ़ें: रांची के स्टेशनों पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या कड़ी सुरक्षा, यात्रियों से सतर्क रहने का आह्वान

रोड सेफ्टी और वोटर्स डे पर धनबाद में मानव श्रृंखला का आयोजन, डीसी और एसएसपी समेत हजारों लोग हुए शामिल

नक्सलियों ने साथियों को श्रद्धांजलि देते हुए संघर्ष जारी रखने का किया ऐलान, एक साथ 17 का हुआ था एनकाउंट

TAGGED:

DHANBAD RAILWAY STATION
RAILWAY SECURITY
गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा
धनबाद
RAILWAY SECURITY ALERT IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.