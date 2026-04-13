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बदायूं को रेलवे की सौगात; दिल्ली के लिए मिली सीधी ट्रेन, अब लखनऊ की बारी

बदायूं : जिले के लोगों के लिए नई दिल्ली का सफर अब आसान हो गया है. सोमवार दोपहर करीब 12 बजे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया. अब मंगलवार से यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से चला करेगी. बरेली से सुबह चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस कासगंज से नई दिल्ली के लिए वाया बदायूं-बरेली चलेगी. शाम को दिल्ली से वापस कासगंज आएगी. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बदायूंवासियों के लिए दिल्ली तक ट्रेन का सपना बहुत पुराना था, जो आज पूरा हो गया. कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में 5 -5 बार सांसद बदायूं से रहे. अगर उन्होंने ईमानदारी से प्रयास किया होता तो ये ट्रेन बहुत पहले चल चुकी होती.

बता दें कि बदायूं के लोगों की बहुत समय से मांग थी कि यहां से प्रतिदिन दिल्ली और लखनऊ के लिए कोई ट्रेन चला करे. हर सरकार में यह मुद्दा चुनाव से पहले बहुत तूल पकड़ता था, लेकिन चुनाव बाद सिर्फ चुनावी मुद्दा मानकर भुला दिया जाता था. हालांकि इस बार केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने यहां से दिल्ली तक सीधी ट्रेन सेवा की सौगात बदायूं वासियों को दिलवाई है. बीएल वर्मा ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

मीडिया से बातचीत में बीएल वर्मा ने कहा कि बदायूंवासियों की बहुत पुरानी मांग थी. कांग्रेस और यूपीए के सांसदों ने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया. कहा कि वे रेल मंत्री के प्रति बदायूं की जनता की तरफ से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं. कहा कि यह ट्रेन अब प्रतिदिन कासगंज से चला करेगी. पूरे क्षेत्र को इस ट्रेन का बहुत लाभ मिलेगा. कहा कि यह ट्रेन व्यापारियों, किसानों तथा छात्रों को सीधा लाभ पहुंचाएगी. कहा कि ट्रेन के चलने से बदायूं के विकास में एक नया आयाम आएगा. कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के काम कर रही है. बहुत जल्दी एक ट्रेन लखनऊ के लिए भी यहां से चलेगी.

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