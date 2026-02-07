ETV Bharat / state

यात्रीगण ध्यान दें! कोटा होकर जाने वाली 10 ट्रेनों की फेरों में फिर की गई बढ़ोतरी, अब पूरे मार्च तक चलेगी

कोटा : होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे पहले से चल रही स्पेशल ट्रेनों की समय अवधि भी बढ़ा रहा है. इसी दौरान कोटा होकर चलने वाली 10 ट्रेनों की समय अवधि रेलवे ने बढ़ा दी है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि होली के त्योहार पर यात्रियों की डिमांड बढ़ रही है और कंफर्म टिकट के लिए मारामारी हो रही है, इसीलिए स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ाया जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए कोटा होकर चलने वाली 10 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के फेरे को फरवरी महीने में बढ़ाया गया था. इनमें मुंबई, पुणे, दौंड, सोलापुर, अजमेर, हिसार, शिरडी साईं नगर और बीकानेर जाने वाली ट्रेन शामिल हैं.

अब इन सभी 10 ट्रेनों की संचालन अवधि मार्च महीने में भी बढ़ाई गई है, जिनमें ट्रेनों के चार से 5 फेरे बढ़ा दिए गए हैं. ट्रेन में फिलहाल फरवरी माह तक की बुकिंग हो रही है. ऐसे में जल्द ही मार्च माह की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी. इसके बाद पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए टिकट यात्री ले सकते हैं.