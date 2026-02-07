ETV Bharat / state

यात्रीगण ध्यान दें! कोटा होकर जाने वाली 10 ट्रेनों की फेरों में फिर की गई बढ़ोतरी, अब पूरे मार्च तक चलेगी

इन सभी 10 ट्रेनों की संचालन अवधि मार्च महीने में भी बढ़ाई गई है, जिनमें ट्रेनों के चार से 5 फेरे बढ़ा दिए गए हैं.

कोटा होकर चलने वाली ट्रेन
कोटा होकर चलने वाली ट्रेन (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 10:07 AM IST

3 Min Read
कोटा : होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे पहले से चल रही स्पेशल ट्रेनों की समय अवधि भी बढ़ा रहा है. इसी दौरान कोटा होकर चलने वाली 10 ट्रेनों की समय अवधि रेलवे ने बढ़ा दी है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि होली के त्योहार पर यात्रियों की डिमांड बढ़ रही है और कंफर्म टिकट के लिए मारामारी हो रही है, इसीलिए स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ाया जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए कोटा होकर चलने वाली 10 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के फेरे को फरवरी महीने में बढ़ाया गया था. इनमें मुंबई, पुणे, दौंड, सोलापुर, अजमेर, हिसार, शिरडी साईं नगर और बीकानेर जाने वाली ट्रेन शामिल हैं.

अब इन सभी 10 ट्रेनों की संचालन अवधि मार्च महीने में भी बढ़ाई गई है, जिनमें ट्रेनों के चार से 5 फेरे बढ़ा दिए गए हैं. ट्रेन में फिलहाल फरवरी माह तक की बुकिंग हो रही है. ऐसे में जल्द ही मार्च माह की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी. इसके बाद पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए टिकट यात्री ले सकते हैं.

पढ़ें. जैसलमेर यार्ड में तकनीकी कार्य के चलते कई रेल सेवाएं आंशिक रद्द, कुछ रीशेड्यूल व रेगुलेट रहेंगी

इन दस ट्रेन की समयावधि पहले फरवरी की गई थी, अब इसे बढाकर मार्च कर दिया है -

  1. ट्रेन नंबर 04715 बीकानेर साईं नगर शिरडी टर्मिनस वीकली स्पेशल को 7 से 28 मार्च तक चार फेरे के लिए बढ़ाया गया है. यह अपने प्रारंभिक स्टेशन बीकानेर से हर शनिवार को रवाना होती है.
  2. ट्रेन नंबर 04716 साईं नगर शिरडी टर्मिनस बीकानेर वीकली स्पेशल ट्रेन को 8 से 29 मार्च तक 4 फेरों के लिए बढ़ाया गया है. यह ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन साईं नगर शिरडी से हर रविवार को चलती है.
  3. ट्रेन नंबर 04725 हिसार खड़की (पुणे) वीकली स्पेशल ट्रेन को 1 से 29 मार्च तक 5 फेरे के लिए बढ़ाया है. यह ट्रेन रविवार को हिसार से रवाना होती है.
  4. ट्रेन नंबर 04726 खड़की (पुणे) हिसार वीकली स्पेशल ट्रेन 2 से 30 मार्च के बीच 5 फेरे बढ़ाए गए हैं. ट्रेन प्रत्येक सोमवार को खड़की से रवाना होती है.
  5. ट्रेन नंबर 09621 अजमेर–बांद्रा वीकली स्पेशल ट्रेन 1 से 29 मार्च तक 5 फेरे के लिए बढ़ाया है. ट्रेन प्रत्येक रविवार को अजमेर से रवाना होती है.
  6. ट्रेन नंबर 09622 बांद्रा टर्मिनस अजमेर वीकली स्पेशल ट्रेन 2 से 30 मार्च के बीच 5 फेरे बढ़ाए गए हैं. ट्रेन प्रत्येक सोमवार को बांद्रा टर्मिनस से रवाना होती है.
  7. ट्रेन नंबर 09625 अजमेर दौंड वीकली स्पेशल ट्रेन 5 से 26 मार्च तक 4 फेरे के लिए बढ़ाया है. ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को अजमेर से रवाना होती है.
  8. ट्रेन नंबर 09626 दौंड अजमेर वीकली स्पेशल ट्रेन 6 से 27 मार्च तक 4 फेरे के लिए बढ़ाया है. ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को दौंड से रवाना होती है.
  9. ट्रेन नंबर 09627 अजमेर सोलापुर वीकली स्पेशल ट्रेन 4 से 25 मार्च तक 4 फेरे के लिए बढ़ाया है. ट्रेन प्रत्येक बुधवार को अजमेर से रवाना होती है.
  10. ट्रेन नंबर 09628 सोलापुर अजमेर वीकली स्पेशल ट्रेन 5 से 26 मार्च तक 4 फेरे के लिए बढ़ाया है. ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को सोलापुर से रवाना होती है.

