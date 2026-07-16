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अंडरगारमेंट में मोबाइल छिपाकर दे रहा था रेलवे की परीक्षा, महाराष्ट्र का आरोपी रायपुर में गिरफ्तार

रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने वाला महाराष्ट्र का अभ्यर्थी गिरफ्तार, डीडी नगर पुलिस की कार्रवाई

Railway Exam Cheating
अंडरगारमेंट में मोबाइल छिपाकर दे रहा था रेलवे की परीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 7:08 PM IST

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रायपुर: सरोना स्थित परीक्षा केंद्र में रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान नकल करने का एक अनोखा मामला सामने आया है. 15 जुलाई 2026 को रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी. पुलिस ने परीक्षा में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिसका नाम आफताब है. पुलिस ने उसके पास से चोरी-छिपे परीक्षा हॉल के अंदर ले जाया गया मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है.

डबल अंडरगारमेंट में छिपाया था मोबाइल

यह कार्रवाई क्राइम एंड साइबर डीसीपी स्मृतिक राजनाला के निर्देश पर डीडी नगर थाना पुलिस द्वारा की गई. पूछताछ में आरोपी आफताब ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उसने सिक्योरिटी चेकिंग से बचने के लिए डबल अंडरगारमेंट पहना था और उसी के भीतर मोबाइल फोन को छिपाकर परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल हुआ था.

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रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने वाला महाराष्ट्र का अभ्यर्थी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कंप्यूटर स्क्रीन की फोटो खींचते पकड़ा गया

सरोना के आईडीजेड (IDZ) परीक्षा केंद्र में कंप्यूटर आधारित परीक्षा की दूसरी पाली चल रही थी. इसी दौरान कक्ष निरीक्षक (इन्विजिलेटर) को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं. जब सीसीटीवी फुटेज और उसकी बारीकी से निगरानी की गई, तो वह कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे सवालों की मोबाइल से फोटो खींचते हुए पकड़ा गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नए कानून की धारा 318 BNS और लोक परीक्षा अधिनियम 2010 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है.

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