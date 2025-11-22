ETV Bharat / state

सीजीएल केस में रेलवे का इंजीनियर गिरफ्तार, कोर्ट में किया गया पेश

रांचीः जेएसएससी-सीजीएल मामले में यूपी के गोरखपुर से गिरफ्तार रेलवे के इंजीनियर विजय शाह को झारखंड सीआईडी ने शनिवार को रांची स्थित अदालत में पेश किया. जहां से अदालत ने विजय शाह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

गुरुवार को हुई थी गिरफ्तारी

जेएसएससी-सीजीएल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देने वाले गिरोह में शामिल रेलवे के सीनियर इंजीनियर विजय शाह को यूपी से गिरफ्तार कर शनिवार को रांची स्थित अदालत मै पेश किया गया. झारखंड सीआईडी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

शाह की गिरफ्तारी गोरखपुर पुलिस ने विजय के गोरखपुर स्थित आवास से की गई थी. जेएसएससी-सीजीएल प्रश्न पत्र मामले में शाह से पूछताछ के लिए उसे जल्द ही रिमांड पर लिया जाएगा.

यूपी पुलिस की सहायता से हुआ था गिरफ्तार

जेएसएससी-सीजीएल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देने वाले गिरोह में शामिल रेलवे के सीनियर इंजीनियर विजय शाह को यूपी पुलिस के द्वारा झारखंड सीआईडी के द्वारा दी गई, सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस ने इसकी सूचना झारखंड सीआईडी को दी थी.

बता दें कि पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों के तार शीर्ष स्तर पर रेलवे के एक सीनियर इंजीनियर औऱ कोलकाता में रहने वाले एक युवक अनीश से जुड़े थे. आईआरबी जवानों के द्वारा जिस गिरोह के कहने पर युवकों को अपने साथ जोड़ा गया था, उन सभी को रेलवे इंजीनियर और कोलकाता के युवक हैंडल कर रहे थे. अबतक सीआईडी इस मामले में गोरखपुर के संदीप त्रिपाठी उर्फ शशिभूषण और बनारस के मनोज कुमार को मास्टरमाइंड मान रही थी. लेकिन 22 मई को सीआईडी ने दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, तब दो नए नाम विनय शाह और अनीश का आया था.