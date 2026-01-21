ETV Bharat / state

पटरी पर रखे लोहे के एंगल और कॉन्क्रीट ब्लॉक से टकराया इंजन, 35 मिनट रुकी रही लग्जरी ट्रेन, देशी-विदेशी यात्री थे सवार

पुलिस मुख्यालय जयपुर ( Etv Bharat )

जयपुर: राजधानी जयपुर में शिवदासपुरा इलाके में रेल की पटरियों पर बदमाशों ने लोहे के एंगल और कॉन्क्रीट के ब्लॉक रख दिए. सवाईमाधोपुर से जयपुर आ रही लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस इन एंगल और कॉन्क्रीट ब्लॉक से टकरा गई. हालांकि, ट्रेन के लोको पायलट ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन रोक ली और बड़ा हादसा होने से टल गया. इस ट्रेन में 21 विदेशी यात्रियों सहित कुल 45 पर्यटक सवार थे. इस घटना के बाद करीब 35 मिनट तक ट्रेन मौके पर खड़ी रही. यह घटना सोमवार रात की है. इस संबंध में अब रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने शिवदासपुरा थाना इलाके में मुकदमा दर्ज करवाया है. वहीं, सीपीआरओ कैप्टन शशिकिरण का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जारी है. पुलिस भी जांच में जुटी है कि यह असामाजिक तत्वों की करतूत है या ट्रेन को बेपटरी करने की कोई साजिश. पढ़ें: वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट पर लोहे की फेंसिंग का टुकड़ा मिलने से मच गई हलचल, ट्रेन रोकी गई