पटरी पर रखे लोहे के एंगल और कॉन्क्रीट ब्लॉक से टकराया इंजन, 35 मिनट रुकी रही लग्जरी ट्रेन, देशी-विदेशी यात्री थे सवार

रेलवे के सेक्शन इंजीनियर की रिपोर्ट पर शिवदासपुरा थाने में मुकदमा दर्ज. जांच में जुटी पुलिस. जानिए पूरा मामला...

railway engine collided
Published : January 21, 2026 at 5:33 PM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर में शिवदासपुरा इलाके में रेल की पटरियों पर बदमाशों ने लोहे के एंगल और कॉन्क्रीट के ब्लॉक रख दिए. सवाईमाधोपुर से जयपुर आ रही लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस इन एंगल और कॉन्क्रीट ब्लॉक से टकरा गई. हालांकि, ट्रेन के लोको पायलट ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन रोक ली और बड़ा हादसा होने से टल गया. इस ट्रेन में 21 विदेशी यात्रियों सहित कुल 45 पर्यटक सवार थे. इस घटना के बाद करीब 35 मिनट तक ट्रेन मौके पर खड़ी रही.

यह घटना सोमवार रात की है. इस संबंध में अब रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने शिवदासपुरा थाना इलाके में मुकदमा दर्ज करवाया है. वहीं, सीपीआरओ कैप्टन शशिकिरण का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जारी है. पुलिस भी जांच में जुटी है कि यह असामाजिक तत्वों की करतूत है या ट्रेन को बेपटरी करने की कोई साजिश.

जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर वीरेंद्र प्रसाद ने शिवदासपुरा थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अज्ञात बदमाशों ने 19 जनवरी की रात को रेलवे फेंसिंग को उखाड़कर लोहे के एंगल और कॉन्क्रीट ब्लॉक पटरियों पर रख दिए. रात करीब 11 बजे सवाई माधोपुर से जयपुर आ रही महाराजा एक्सप्रेस का इंजन लोहे के एंगल और कॉन्क्रीट ब्लॉक से टकरा गया. इसके चलते गाड़ी करीब 35 मिनट लेट हुई. एफआईआर दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर धर्मसिंह को सौंपी गई है.

नशेड़ी की करतूत या बड़ी साजिश: उन्होंने बताया कि सवाई माधोपुर से जयपुर आ रही लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस के 23 कोच में कुल 45 पर्यटक सवार थे. इनमें से 21 विदेशी पर्यटक थे. महाराजा एक्सप्रेस लग्जरी ट्रेन है. जिसमें देशी-विदेशी पर्यटक सफर करते हैं. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. यह महज नशे की हालत में रेलवे के एंगल चुराने की फिराक में बदमाशों की करतूत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है.

