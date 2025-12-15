ETV Bharat / state

रेल कर्मियों को मिलेंगे नए पहचान पत्र, QR कोड स्कैन करते ही मिलेगी कर्मचारी की पूरी जानकारी

नए पहचान पत्र में क्यूआर कोड शामिल रहेगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: रेलकर्मियों और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की पहचान प्रणाली को मॉडर्न बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. अब रेलकर्मियों को क्यूआर कोड आधारित नया पहचान पत्र जारी किया जाएगा. देशभर के सभी रेलवे जोनों में ये व्यवस्था लागू की जा रही है. रेलवे बोर्ड का आदेश दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे समेत अन्य जोन को प्राप्त हो चुका है और अब इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. रेगुलर कर्मचारियों को पीला ID कार्ड मिलेगा: रेलवे बोर्ड की प्रधान कार्यकारी निदेशक रेणु शर्मा ने सभी जोनल रेलवे को इस नई व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश दिए हैं. नए पहचान पत्र में क्यूआर कोड शामिल रहेगा, जिससे कर्मचारी से जुड़ी आवश्यक जानकारी डिजिटल रूप से तत्काल उपलब्ध हो सकेगी. पहचान सत्यापन अधिक सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा. रेलवे अधिकारी बताते हैं कि रेगुलर कर्मचारियों को पीले रंग का पहचान पत्र दिया जाएगा. लखनऊ में उत्तर रेलवे मंडल रेल प्रबंधक दफ्तर (Photo Credit: ETV Bharat)