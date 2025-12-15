ETV Bharat / state

रेल कर्मियों को मिलेंगे नए पहचान पत्र, QR कोड स्कैन करते ही मिलेगी कर्मचारी की पूरी जानकारी

रेलवे बोर्ड की प्रधान कार्यकारी निदेशक रेणु शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को अलग-अलग रंग के कार्ड मिलेंगे जिससे उनकी पहचान हो सकेगी.

नए पहचान पत्र में क्यूआर कोड शामिल रहेगा.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

December 15, 2025

लखनऊ: रेलकर्मियों और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की पहचान प्रणाली को मॉडर्न बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. अब रेलकर्मियों को क्यूआर कोड आधारित नया पहचान पत्र जारी किया जाएगा. देशभर के सभी रेलवे जोनों में ये व्यवस्था लागू की जा रही है. रेलवे बोर्ड का आदेश दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे समेत अन्य जोन को प्राप्त हो चुका है और अब इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

रेगुलर कर्मचारियों को पीला ID कार्ड मिलेगा: रेलवे बोर्ड की प्रधान कार्यकारी निदेशक रेणु शर्मा ने सभी जोनल रेलवे को इस नई व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश दिए हैं. नए पहचान पत्र में क्यूआर कोड शामिल रहेगा, जिससे कर्मचारी से जुड़ी आवश्यक जानकारी डिजिटल रूप से तत्काल उपलब्ध हो सकेगी. पहचान सत्यापन अधिक सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा. रेलवे अधिकारी बताते हैं कि रेगुलर कर्मचारियों को पीले रंग का पहचान पत्र दिया जाएगा.

लखनऊ में उत्तर रेलवे मंडल रेल प्रबंधक दफ्तर

संविदा कर्मचारियों को नारंगी ID कार्ड मिलेगा: वहीं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नारंगी रंग का ID कार्ड मिलेगा. संविदाकर्मियों के लिए यह कार्ड रेलवे कार्यालयों और कार्यस्थलों में प्रवेश के लिए अधिकृत पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा. अधिकारियों के मुताबिक इस नई व्यवस्था का उद्देश्य रेलवे परिसरों की सुरक्षा बढ़ाना और कर्मचारियों की पहचान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है. क्यूआर कोड के जरिए कर्मचारियों का रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहेगा, जिससे रिकॉर्ड सत्यापन और प्रबंधन में सुविधा होगी.

लखनऊ जंक्शन

कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी: नई डिजिटल पहचान व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों को कार्यालयों में प्रवेश और कामकाज के दौरान बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही देशभर में एक समान पहचान प्रणाली लागू होने से रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था में भी सुधार होगा. रेलवे बोर्ड की प्रधान कार्यकारी निदेशक रेणु शर्मा का कहना है कि रेलवे के सभी जोन में यह व्यवस्था कार्यप्रणाली सुधारने और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है. कर्मचारियों को अलग-अलग रंग के कार्ड मिलेंगे जिससे उनकी पहचान हो सकेगी.

