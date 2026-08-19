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बोकारो में रेलकर्मी की सड़क हादसे में मौत, यूपी का रहने वाला था मृतक

बोकारो में यूपी के रहने वाले आईआरसीटीसी बेस किचन मैनेजर की सड़क हादसे में मौत हो गई.

IRCTC MANAGER DEATH IN BOKARO
IRCTC बेस किचन मैनेजर की तस्वीर (फाइल फोटो- ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 11:36 AM IST

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बोकारो: जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र में गोस्वामी टोला के समीप मंगलवार रात ड्यूटी जाने के दौरान सड़क दुर्घटना में 45 वर्षीय अरविंद वर्मा की मौत हो गई. घटना एनएच-23 पर बालीडीह से जैनामोड़ जाने वाली सड़क पर हुई है. मृतक अरविंद वर्मा रेलवे आईआरसीटीसी के बेस किचन में मैनेजर पद पर कार्यरत था. मृतक की पहचान यूपी का रहने वाला के रूप में हुई है. थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि रेलवे के बेस किचन में मैनेजर पद पर कार्यरत अरविंद वर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया अरविंद वर्मा बाइक से बालीडीह गायत्री नगर से बालीडीह मोड़ स्थित बेस किचन की ओर लौट रहे थे. इस दौरान गोस्वामी टोला के समीप सड़क पार करने ही वाले थे कि बोकारो की ओर से तेज रफ्तार से आ रही ब्लोरो पिकअप वेन ने अपनी चपेट में ले लिया. अरविंद वर्मा को पिकअप ने घसीटते हुए करीब 30 मीटर तक ले गया.

जानकारी देते थाना प्रभारी (ईटीवी भारत)

थाना प्रभारी ने दी जानकारी

बालीडीह थाना इंस्पेक्टर जितेन्द्र कुमार ने कहा कि अनियंत्रित बोलेरो जो काफी तेज गति से आ रहा था ने धक्का मार दिया. जिसके कारण घटनास्थल पर ही रेल कर्मी की मौत हो गई. थाना प्रभारी ने कहा कि गाड़ी को जब्त कर लिया गया है. ड्राइवर की खोजबिन चल रही है. जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा. उन्होंने कहा मृतक UP के रहने वाले हैं. परिजनों को सूचना दी जा रही है. घटना के संदर्भ में उचित कार्रवाई की जाएगी.

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