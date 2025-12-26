ETV Bharat / state

अमेठी में इवनिंग वॉक पर निकले रेलवे कर्मचारी से मारपीट, पत्नी के साथ अभद्रता, 5 आरोपियों पर केस दर्ज

मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

अमेठी में इवनिंग वॉक पर निकले दंपती से, 5 बदमाशों ने की मारपीट (Photo Credit; ETV Bharat (प्रतीकात्मक))
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 4:53 PM IST

Updated : December 26, 2025 at 5:00 PM IST

अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे कॉलोनी में बुधवार देर रात एक रेलवे कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया है. जहां इवनिंग वॉक पर निकले दंपती पर 5 बदमाशों ने हमला कर दिया. पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है. मामले से संबंधित एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट की घटना साफ दिखाई पड़ रही है.

बता दें, जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पतऊ का पुरवा निवासी पप्पू यादव ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि वह रेलवे विभाग में कार्यरत हैं और वर्तमान में रेलवे कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते हैं.

पप्पू यादव ने अपनी तहरीर में बताया कि 24 दिसंबर की रात करीब 9.25 बजे वह कॉलोनी परिसर में टहल रहे थे. इसी दौरान कॉलोनी निवासी शेष कुमार, रोहित, सत्येन्द्र, सूरज और सिन्टू वहां पहुंचे और उन्हें अपशब्द कहने लगे. विरोध करने पर इन सभी ने मिलकर लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया.

पप्पू यादव ने कंप्लेंट लेटर में बताया कि मारपीट में उसके शरीर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि हमलावरों ने उनकी पत्नी के साथ भी अभद्रता कर अपशब्द कहे. शोर सुनकर कॉलोनी के अन्य लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए.

पीड़ित ने बताया कि मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली अमेठी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वहीं, कोतवाली प्रभारी रवि सिंह ने बताया कि पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

Last Updated : December 26, 2025 at 5:00 PM IST

