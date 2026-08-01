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गर्लफ्रेंड को वीडिया कॉल कर रेलकर्मी ने लगा ली फांसी, मृतक आश्रित कोटे में मिली थी नौकरी

दोस्तों ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

रेलवे कर्मी ने गर्लफ्रेंड के सामने लगाई फांसी
रेलवे कर्मी ने गर्लफ्रेंड के सामने लगाई फांसी (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: आलमबाग के शांतिपुरम में रेलवे कर्मी रोहित प्रजापति (26) ने अपनी गर्लफ्रेंड से लाइव वीडियो कॉल पर बात करते-करते फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. युवती की सूचना पर पहुंचे दोस्तों ने दरवाजा तोड़कर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

​आलमबाग इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी के अनुसार, घटना शुक्रवार देर शाम की है. आलमबाग के शांतिपुरम स्थित अपने कमरे पर रोहित दोस्तों के साथ मौजूद था. करीब 7:00 बजे उसने अचानक अपने सभी दोस्तों को यह कहकर कमरे से बाहर भेज दिया कि उसे किसी से बात करनी है. ​दोस्तों के बाहर जाते ही रोहित ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अपनी महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाई.

बताते हैं कि वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई, देखते ही देखते रोहित ने स्क्रीन के सामने ही पंखे के सहारे रस्सी का फंदा बनाया और झूल गया. फोन स्क्रीन पर इस खौफनाक दृश्य को देख युवती चीख पड़ी. उसने बदहवास हालत में तुरंत वीडियो कॉल काटी और रोहित के एक दोस्त की बहन को फोन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी.

​सूचना मिलते ही परिजन और दोस्त बदहवास स्थिति में मौके पर पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था. काफी देर तक खटखटाने और आवाज देने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं हुई, तो दोस्तों ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया, फिर अंदर का नजारा देख सबकी रूहें कांप गई. रोहित का शव पंखे से लटका हुआ था. आनन-फानन में दोस्तों ने पुलिस को सुचना दी और रोहित को नीचे उतार कर तत्काल नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

​मृतक रोहित प्रजापति के भाई लकी ने बताया कि रोहित को अपने पिता स्व. राममिलन प्रजापति के निधन के बाद, रेलवे में मृतक आश्रित कोटे से में नौकरी मिली थी. परिवार के बाकी सदस्य चिनहट सतरिख रोड पर रहते हैं, जबकि रोहित नौकरी के सिलसिले में आलमबाग वाले मकान में अकेले रहता था और छुट्टियों में घर आता था.

आलमबाग थाना प्रभारी ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच कर रही है. मौके से फिलहाल कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है. परिजनों की ओर से अभी कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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