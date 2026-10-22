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रांची और धनबाद में रेल संवाद के जरिए ट्रेन में यात्रियों से संवाद, दोनों DRM ने सुविधाओं पर दिया जोर

रांची रेलवे स्टेशन पर रेल जन संवाद कार्यक्रम ( Etv Bharat )

धनबाद/रांची: रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की हकीकत जानने के लिए रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने धनबाद जंक्शन का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

डीआरएम ने यात्रियों से बातचीत की