रांची और धनबाद में रेल संवाद के जरिए ट्रेन में यात्रियों से संवाद, दोनों DRM ने सुविधाओं पर दिया जोर
धनबाद और रांची रेलवे स्टेशन पर अलग- अलग मंडल रेल प्रबंधक ने निरीक्षण किया.
Published : October 22, 2026 at 9:00 PM IST
धनबाद/रांची: रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की हकीकत जानने के लिए रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने धनबाद जंक्शन का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
डीआरएम ने यात्रियों से बातचीत की
वहीं, ‘रेल संवाद’ कार्यक्रम के तहत धनबाद- अल्लपुझा एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं, अनुभव और सुझाव भी जाने. रेलवे का उद्देश्य यात्रियों की जरूरतों को समझते हुए सुविधाओं और सेवाओं को और बेहतर बनाना है.
‘रेल संवाद’ कार्यक्रम
यात्री सुविधाओं में सुधार और रेल सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से धनबाद रेल मंडल की ओर से ‘रेल संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसी क्रम में डीआरएम अखिलेश मिश्रा धनबाद जंक्शन पहुंचे और स्टेशन का निरीक्षण किया. उन्होंने यात्रियों से सीधे बातचीत कर सफर के दौरान होने वाली परेशानियों और रेलवे से उनकी अपेक्षाओं के बारे में जानकारी ली.
रेल सेवाओं में सुधार के लिए मांगे सुझाव
धनबाद- अल्लपुझा एक्सप्रेस के यात्रियों से संवाद के दौरान यात्रा के अनुभवों पर चर्चा की गई. यात्रियों से सुविधाओं को लेकर भी सुझाव मांगे गए, ताकि उनकी जरूरतों के अनुरूप रेल सेवाओं में सुधार किया जा सके. निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों को यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने और जरूरी सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. अब यात्रियों से मिले सुझावों और सामने आई समस्याओं के आधार पर रेलवे की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखना अहम होगा.
रेल सेवाओं और स्टेशन की व्यवस्थाओं में सुधार
दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर रेल जन संवाद 2026 का आयोजन किया गया. इसके तहत रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं, सुझाव और यात्रा संबंधी अनुभवों की जानकारी ली. यात्री सुविधाओं, सुरक्षा, स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन और त्योहारी सीजन की तैयारियों को लेकर यात्रियों की राय जानी गई. कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों की जरूरतों को समझकर रेल सेवाओं और स्टेशन की व्यवस्थाओं में सुधार करना है.
मंडल रेल प्रबंधक ने सुनी यात्रियों की समस्या
रांची रेलवे स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक करुणा निधि सिंह ने खुद यात्रियों से संवाद किया. उन्होंने टिकट काउंटर, सामान्य और उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय, शौचालयों तथा प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया. इस दौरान स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर बाहर निकल रहे यात्रियों और यात्रा के लिए पहुंचे लोगों से भी बातचीत की गई. यात्रियों से साफ-सफाई, पेयजल, प्रतीक्षालय, शौचालय, प्लेटफॉर्म की व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सुझाव मांगे गए.
दूसरे स्टेशनों पर भी यात्रियों से संवाद
इस मौके पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक विनोद कुमार, मंडल सुरक्षा आयुक्त एके पांडे, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य) एससी महंती समेत दूसरे अधिकारी मौजूद रहे. रांची मंडल के दूसरे स्टेशनों पर भी अधिकारियों ने यात्रियों से बातचीत कर उनकी शिकायतों और अपेक्षाओं को संकलित किया.
3 श्रेणियों में होगा शिकायतों का निपटारा
रेल जन संवाद के दौरान मिले सुझावों और शिकायतों को तीन श्रेणियों में बांटकर कार्रवाई की जाएगी. जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा. जिन मामलों में अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय की जरूरत होगी, उन्हें संबंधित विभागों को भेजा जाएगा. वहीं, नीतिगत निर्णय, उच्चस्तरीय स्वीकृति या लंबी अवधि की योजना से जुड़े मामलों को सक्षम स्तर पर विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.
रेलवे का उद्देश्य यात्रियों की समस्या सुनने तक सीमित न रहकर उनके समाधान के लिए व्यवस्थित कार्रवाई करना है. यात्रियों से मिले सुझावों का उपयोग स्टेशन की सुविधाओं में सुधार, सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और सुरक्षित सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा.
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